Toda la comida puede ser “veganizada”, es decir, con mucha creatividad y técnica se puede hacer cualquier fondo o postre solo con insumos de origen vegetal. Alessandra Arce, conocida en redes sociales como OrganiKalee, tiene dos años demostrando que cocinar vegano es fácil y delicioso.

El inicio

“Yo decidí volverme vegana a comienzos del 2020. De hecho, fui vegetariana unos años antes de transicionar al veganismo, pero me di cuenta que no quería seguir contribuyendo al maltrato animal. Básicamente, tomé la decisión por respeto hacia los animales, y sé que puede ser extremista para algunos el no consumir huevos y lácteos, pero considero que cuando sabes de la violencia que existe detrás, ya no hay marcha atrás”, comenta Alessandra sobre por qué decidió ser vegana. Además, asegura que ha sido una de las “mejores decisiones que ha tomado en su vida”.

La joven de 23 años relata que su cambio fue gradual, dejó las carnes, el pescado y luego los huevos y lácteos. “Entendí que se le hacía el mismo daño a los animales al comer sus derivados”, comenta. Estos insumos son muy utilizados en la cocina, sobre todo en la repostería, pero no significa que sean necesarios para poder tener postres deliciosos y con buena estética. Ese es su objetivo.

Waffles veganos, una receta de Organikalee. (Foto: Alessandra Arce)

La cocina, su pasión

Menciona que su pasión por la cocina empezó cuando decidió ser vegetariana, porque –como muchos que se alimentan sin comer animales– tenía que cocinar en casa ya que era la única veggie en su familia. “No tuve opción, pero gracias a esto pude descubrir mi pasión por la cocina. Fui totalmente autodidacta, fui aprendiendo poco a poco con videos tutoriales hasta atreverme a experimentar con nuevas proteínas vegetales, ingredientes, entre otros”, indica. Además, comenta que ha sido un camino que ha disfrutado mucho.

La joven influencer espera pronto empezar un curso con el famoso chef basado en plantas Matthew Kenney. Mientras tanto, cada día se reta a salir de su zona de confort y crear nuevas recetas con ingredientes que antes no había utilizado. “Me encanta conocer nuevas texturas, nuevos sabores y combinarlos. Poco a poco he ido perfeccionando mis recetas”, comenta.

Alessandra Arce, blogger y cocina vegana.

“Considero que cuando tienes mucho amor por la cocina, puedes crear cosas a partir de cualquier ingrediente. Mi abuela me enseñó a ser creativa. Ella creaba platos nuevos y les llamada ‘sus inventos’. Creo que eso me ayudó a crear nuevos platos con pocos ingredientes, no necesariamente caros, sé que los productos procesados veganos pueden ser un poco caros, pero vivimos en un país con tanta riqueza de legumbres, de tantos insumos que podemos reemplazar las carnes por proteínas de origen vegetal”, indica.

Alessandra asegura que la cocina vegana no tiene que ser más cara. “Es un mito que poco a poco lo vamos a ir desmintiendo. Uno de mis propósitos es hacer recetas accesibles para todos y con pocos procesados, para que las personas puedan confirmar que cocinar no es caro y que puede ser muy rico comer a base de plantas”, agrega.

Según ella, no es necesario cocinar muchas horas, también se pueden realizar recetas sencillas de 10 minutos altas en proteína y nutritivas. Recomienda aprovechar el fin de semana para organizar e menú y así tener preparaciones listas para el día a día.

Alessandra Arce comparte en sus redes sociales a dónde ir a comer vegano.

Foodie

A la par de compartir recetas veganas, Alessandra brinda a sus seguidores contenido sobre a dónde ir a comer vegano en el Perú. Tiene varias guías de restaurantes veganos o con opciones hechas solo de insumos vegetales.

“Cuando me volví vegetariana, decidí visitar lugares nuevos, buscar opciones que sean veganas. Me encanta visitar restaurantes y fotografiar las creaciones de chefs que presentan nuevos y creativos platos. Considero que la cocina es magia”, indica.

Alessandra Arce, cofundadora de Plantii, una app de delivery vegana. (Foto: cortesía)

Cada martes, en Provecho, tendremos una receta distinta desde comida criolla vegana hasta postres hechos con pocos ingredientes, preparados por Organikalee, quien compartirá todos sus secretos en la cocina a base de plantas. “Me encantaría que la gente se atreviera más a salir de su zona de confort y probar que pueden cocinar solo con insumos de origen vegetal”, concluye.