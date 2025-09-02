El verdadero chef de “Mistura”: Tomás Matsufuji y un debut actoral que es también un homenaje a los cocineros del Perú

La película peruana “Mistura” llegó a la cartelera con el relato de una mujer de la alta sociedad limeña de los años 60 que ingresa al mundo de la cocina para salir de las deudas que la aquejan luego de que su marido la dejara por una mujer más joven. Y aunque el drama y el romance mueven la historia, es la gastronomía peruana el hilo conductor entre personajes y tramas que buscan celebrar la diversidad del país. Tomás Matsufuji, el chef a cargo del ‘huarique’ Al Toke Pez, en su primer rol actoral, es una de las sorpresas de la cinta, en el rol de un chef de origen japonés que suma al equipo del restaurante que emprende Norma (personaje a cargo de Bárbara Mori) para sortear su crisis económica y social.

Aunque hablar ante cámaras no es nuevo para él (pues ha hecho varias entrevistas y protagonizado el episodio dedicado a Lima de la serie “Street Food”), Tomás Matsufuji nunca había actuado y en esta entrevista nos cuenta cómo fue la experiencia.

- ¿Cómo llega a ti la propuesta de “Mistura”?

Me llamaron Iván Orlit, el productor, y Ricardo de Montreuil, el director de la película, y me dijeron que estaban haciendo una película que se llamaba “Mistura”. Yo pensé que era una película acerca de la feria gastronómica y me sorprendí porque yo nunca participé en la feria, ja,ja,ja. Me dijeron que querían que actúe y les dije que yo no sabía hacerlo. He aparecido en películas, y he actuado, pero haciendo de tonto nomás, que eso me sale natural. Pero con guion, nada, porque soy como Rocky Balboa en “Rocky II”, medio bruto para leer guiones. Insistieron y me pusieron una ‘coach’ de actuación, que fue Isabel Chappel, una excelente actriz y entrenadora de actores y mascotas como yo. Estuve casi dos meses con ella.

Al extremo derecho: Tomás Matsufuji en escena de "Mistura", junto a la uruguaya Bárbara Mori y el peruano César 'Puddy' Ballumbrosio, músico que debuta en el cine con esta cinta.

-¿Qué aprendiste?

Me di cuenta que el tema de la actuación es bien complejo. Tienes que estar muy mentalizado y concentrado para poder hacer el papel que te piden, necesitas fortaleza mental. Creo que es algo que requiere varios años de entrenamiento, no es nada fácil. Estás trabajando con el cuerpo, no con un cuchillo. Pero la experiencia me ayudó bastante a entender esta noble carrera y ahora respeto mucho más a los actores. Yo, por mi parte, no creo estar preparado para hacer más papeles así.

- Pero hiciste un gran trabajo, te salió muy bien el personaje.

Porque cortaron el 99% de lo que hice, ja,ja,ja. Casi todo lo sacaron de la edición final. Bromas aparte, Ricardo (de Montreuil) tiene muy buen criterio a la hora de dirigir. Y ha trabajado con ‘actores que no son actores’ como yo.

Tomás Matsufuji en la conferencia de prensa de "Mistura", escoltado por Stefano Meier, Marco Zunino y el productor Iván Orlit.

-Además de ti, también debuta en la película César ‘Pudy’ Ballumbrosio...

Sí, ‘Pudy’ también está debutando. Pero en mi caso, Ricardo supo elegir escenas que son más naturales, donde no se veía nada forzado. Es su buen ojo de director. En verdad, el mérito es de él.

-Christian Meier contó que, después de verte en “Street Food: Latinoamérica” en Netflix, supo que te quería en la película.

Yo les agradezco mucho a Cristian y a Bárbara, que son los coproductores de la película, por apostar por mí. Espero no haberlos defraudado, son lindas personas, muy humildes, carismáticas, amistosas y con ganas de apoyarte, de que la pases bien. En mi primera escena con Bárbara, yo me había fumado unos 20 cigarros, ella me dijo: “Relájate, olvídate de todo lo que te enseñaron y fluye”. Cuando la ves, uno se acuerda de su personaje en “Rubí”, pero al contrario, ella es una persona muy buena, una profesional. Realmente de las personas que da gusto haber conocido.

Tomás Matsufuji interpreta al sous chef del restaurante que abre Norma, el personaje interpretado por Bárbara Mori. (Foto: Captura de pantalla)

- ¿Te pidieron alguna recomendación para la parte gastronómica que se muestra en la película?

Comenté cosas que quería hacer. Por ejemplo, para la escena en la que se prepara un tiradito sí me dieron rienda suelta a hacer un plato a mi criterio. Por eso no hice el tiradito tradicional con ají amarillo, sino uno en homenaje a los pioneros de la cocina nikkei, como Humberto Sato, mi padre (Dario Matsufuji), Rosita Yimura y Minoru Kunigami. Hice un tiradito con corte usuzukuri, que es un corte de sashimi estilo japonés, pero con jugo de cebiche. Creo que esta película sirve bastante para hacerle un tributo a todos los cocineros que realmente están sacando la cara por el Perú, están poniéndonos en una posición muy importante a nivel mundial y creo que es un tributo a ellos.

La gastronomía peruana tiene protagonismo en la película "Mistura". (Foto: Captura de pantalla)

- También es un homenaje al aporte de la migración y de los cocineros japoneses en la cocina peruana, de personajes como tu padre. ¿Cómo te tocó eso a ti personalmente?

Yo creo que muchos cocineros se van a ver identificados con mi personaje porque hay varios cocineros peruanos que estuvieron mucho tiempo fuera del Perú, como Gastón Acurio, Rafael Piqueras, Rafael Osterling y un montón de jóvenes de la nueva generación que la están rompiendo y que estuvieron en Europa y que vinieron con una idea de hacer una comida quizás al principio más francesa, más internacional. Pero poco a poco se dieron cuenta que la papa a la huancaína es más fuerte, ja, ja, ja. Comenzaron a trabajar ya realmente con la cocina peruana, obviamente con las técnicas que han aprendido enriqueciendo mucho más la comida peruana, haciéndola una cocina más moderna, pero con tradición. Yo creo que la película es más un tributo a todos mis colegas. Y, en mi caso, como cocinero nikkei, pensé bastante en mi padre, aunque no es la misma historia, pero sí actúe pensando como si fuera mi padre o Toshiro Konishi, quien es un gran referente de la cocina japonesa peruana. Pensé mucho en él, más que en mi padre, porque él también merece un honor dentro de nuestro podio de cocina peruana.

- Quien además tiene relación con la historia del tiradito...

Hay varias teorías sobre el origen del tiradito. Hay versiones que dince que es probable que el plato haya nacido con Nobu o con Toshiro. Pero yo no soy historiador. Cualquiera sea la historia, lo importante es que es un plato peruano, que nos trae mucho orgullo, que está ganando bastante aceptación no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Lo importante es eso: que es peruano y está en todo el mundo.

- Y la película también es un homenaje al Perú.

Sí, ojalá que llegue a varios países porque mucha gente que me ha visto en el documental de Netflix que viene del extranjero a mi restaurante quiere verla. Ojalá salga y llegue a lo más alto.

