Cuando se acerca el mediodía, es frecuente encontrarse con largas colas en la cuadra 8 de la Av. Angamos, en Surquillo, y la razón de estas es un pequeño establecimiento que, desde hace más de una década, se ha convertido en un refugio para los buenos paladares. Al Toke Pez es casi un lugar de culto, pero la distancia había sido una barrera que no habían podido superar para llegar a más personas. Gracias a una alianza de su chef, Tomás Matsufuji, con DiDi Food Perú, su carta se podrá pedir ahora fácilmente por delivery y con la certeza de tener en casa el sabor de sus platillos tal y como él los pensó en su cocina.

El debut de Matsufuji en el mundo de las ‘apps’ será con una carta nocturna que tenía en su mente desde hace mucho tiempo. “Después de todo, aunque en la noche cerremos, igual tengo que pagar alquiler”, bromea el cocinero sobre la idea que demoró, pero que finalmente se concreta en una apuesta que se sostiene principalmente en los pescados y mariscos preparados con un estilo de comida callejera asiática y muchos toques peruanos en su sabor.

“Va a ser una comida juguetona, no totalmente diferente a la carta que ya tenemos, pero con sabores no tan cuadrados. A mí me gusta experimentar en las combinaciones de los sabores, que sea una explosión dentro de la boca y que, además, los costos sean más reducidos a los de otras opciones”, adelante el chef sobre la propuesta que se venderá por combos en la app de DiDi Food Perú, la cual ha motivado también que ‘Toshi’ se anime a descargar una por primera vez en su teléfono.

“Aparecer en un app nos ayuda en toda la parte logística, a comunicarnos con el cliente, a entregar el producto. Para mí es una gran ayuda y no la había considerado antes porque siempre había sido reacio a los cambios y a la modernidad, soy un primitivo chapado a la antigua, pero en DiDi realmente me dieron esta confianza de sentir que tengo con quién dejar mi producto, quien hará que llegue tal y como lo cocinamos acá al cliente”, explica Matsufuji.

La buena sazón

Aunque todavía está puliendo algunos detalles de su nueva carta, en Provecho probamos un adelanto de lo que ofrecerá esta. Empezamos con una fritura: wantanes de cerdo y langostino. De los mejores que probarás, con una salsa tamarindo suave, que no opaca los sabores y textura del bocado principal, y que, como se propone ‘Toshi’, va descubriendo nuevos niveles en la boca.

Luego, la carta nos lleva a un territorio más casero. Inspirado en los tazones de arroz blanco con piqueos que su madre prepara en las noches de invierno, Matsufuji hace un saltado de carne con tausí que acompaña con ajíes jalapeños para darle un picantito especial. Se trata de una de estas comidas que te llenan de calidez en días fríos como los que se viven en Lima actualmente.

El chef Tomás Matsufuji quería tener en su carta un plato con sabor casero y así surgió el saltado de carne al tausí que le recuerda a los preparados que suele hacer su madre en las noches de invierno. / Alejandro Infante/ El Comercio

Otra de las novedades en Al Toke Pez es un pescado con una salsa agridulce, hecha en base a ají limo, rocoto, duraznos y ajo. ‘Toshi’ que se considera un comprador compulsivo “pero de pescados”, cree que a estos hay que interpretarlos para poder obtener el mejor sabor en sus combinaciones y para este plato está probando con merluza, aunque para esta ocasión lo sirvió con bonito. “Lo acompaño con maní crocante encima y unas especias extra”, explica el chef, que recomienda probar este plato combinado con el siguiente: un arroz chaufa con char siu y pescado seco.

A Matsufuji le gusta trabajar bastante con el chiri, un pescado que seca un día antes, para luego freírlo y lograr concentrar mejor su sabor en el plato. Además, le da un toque crocante al resultado final que hace que este chaufa sea como pocos.

‘Toshi’ cierra la preparación con unos langostinos y un cerdo char siu, lo que convierte al plato en una combinación de mar y tierra. “Me encanta ese sabor porque a veces siento que en los chaufas de pescado, el pescado pierde protagonismo. En este de acá, el sabor está concentrado, la textura no es suave, es un poco más crocante, es una alternativa y espero que lo puedan probar”, cuenta el cocinero.

Algunos de los nuevos platos de Al Toke Pez que Tomás Matsufuji presentó para Provecho. / Alejandro Infante/ El Comercio

La filosofía de la generosidad

Los productos y sabores de esta nueva carta de Al Toke Pez tienen toda la identidad del restaurante y su chef, pero hay una diferencia que le da mucha alegría a ‘Toshi’ al revelar. Y es que este proyecto ya no es un negocio solo suyo.

“Los que se van a encargar del negocio van a ser los chicos que trabajan conmigo, yo aporto el ‘known how’ hasta que ellos lo puedan manejar. Es una forma de agradecerle a mi personal por todo el apoyo que nos han dado durante la pandemia, por su sacrificio, el trabajo duro y la lealtad, por hacer que la calidad de Al Toke Pez no solo se mantenga, sino que mejore”, explica Matsufuji.

Para su nueva apuesta nocturna 'Toshi' dejará "Al Toke Pez" en manos de sus colaboradores, quienes lo acompañan en esta fotografía: Eduardo Armijo, Edixia Gutiérrez y Dabiel Hernández. / Alejandro Infante/ El Comercio

El chef considera que unir fuerzas y ser agradecidos y solidarios es una filosofía importante de los cocineros, algo que también encontró en esta alianza con DiDi Food en la que ayudará a darle exposición a restaurantes nuevos o no tan conocidos a llegar a más clientes.

“Unir fuerzas, no ver a los otros restaurantes como competencia, sino como aliados, es lo que ha hecho que la comida peruana sea fuerte a nivel global, creo que es el camino, la solidaridad con otros restaurantes, con los productores, no solo ver el tema económico. Tener un restaurante no es un negocio que uno inicia para hacer bastante dinero, sino porque uno quiere ver a la gente feliz. ¿Quién quiere trabajar feriados, no tener vacaciones, estar hasta tarde mientras que todo el mundo se divierte? Solo gente que tiene vocación. Por eso para los cocineros es tan fácil ser solidarios, yo no sería nada sino fuera por tantos colegas que me han dado la mano. Ese es el mensaje que los empresarios deberían tener en todos los rubros, así las crisis no serían crisis, serian etapas de la vida, oportunidades”, sentencia Matsufuji.

