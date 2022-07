El chef Matías Cillóniz entró al lado más veloz de la cocina. Con Festival Virtual Kitchens la creatividad y eficiencia del cocinero peruano –gestor de Mó Café– y su equipo, se traducen en la creación de 6 marcas distintas entre sí, con su propios sabores y colores que pueden llegar a casa por delivery.

“Fue una oportunidad y un reto lindo que me ha permitido diversificarme como cocinero y profesional. Es un aprendizaje porque es completamente diferente. Más que un restaurante es un negocio de computadoras, números y data. El diseño de las cocinas, de los platos y de las marcas cambia enfocándose en cómo debe llegar, qué ajustes tenemos que hacerle al pan o a las papas fritas para que lleguen siempre bien”, nos detalla Cillóniz. Esta cocina virtual comenzó hace más de un año en Surquillo, abrió hace dos meses una nueva en Magdalena, están por abrir la tercera cocina en La Molina y una planta de producción. La internacionalización es la meta que aspiran realizar el próximo año en países como Brasil y México.

Happy Days ofrece esta Buffalo Crispy Sandwich. / Festival Virtual Kitchen

Cocina asiática con toque peruano

Comenzaron con tres marcas y pronto crecieron a seis. Cillóniz comenta que cada una de ellas ha nacido según las demandas de sus comensales y para satisfacer sus gustos, aunque también se arriesgan a ofrecer sabores novedosos y atrevidos.

“Tiger Moto nació como un chifa del sudeste asiático. Esa marca cambió acercándose más hacia el chifa en los últimos meses porque nos dimos cuenta que la gente quería algo más parecido a lo que ya conoce”. La variedad de platos como Flower Moto con coliflores empanizadas, en salsas Tiger Moto; woks como el Tiger chi jau kai con pollo crocante cortado en tiras; o, un tallarín saltado al wok con pollo, langostinos, huevo codorniz, verduras y salsa tradicional. Cabe resaltar el Wok amazónico con plátano frito dulce, huevo encima y su respectiva cecina. Pueden acompañarse con adicionales como salsa oriental, arroz chaufa clásico y nabo encurtido. Pueden acompañarse con las salsas thai sweet chilli, lemon spice y tiger moto a escoger.

El Tiger Kam Lu o el Tiger Chi jau kai son solo algunas opciones de la marca Tiger Moto. / Festival Virtual Kitchen

En el caso de las hamburguesas vegetarianas de la marca Sexy Green tuvieron que convencerse y apostar por este estilo de comida que es tendencia en el país. Y no se equivocaron, pues es una de las más vendidas de Festival Virtual Kitchens desde el inicio. Es una marca enfocada en hamburguesas, wraps y snacks 100% vegetarianos. Los amantes de la carne pueden darse por bien servidos con una opción como la Coli Katsu que contiene veggie burger de coliflor crispy, pickles, coleslaw oriental y japo mayo. Además, la web da opciones para elegir entre papas fritas, camotes fritos, onion rings y coleslaw, y 7 salsas extras como búfalo, honey mustard, happy bbq, ranch, ketchup, mayonesa y mostaza. Esta es una variedad deliciosa y contundente que no hará extrañar la carne. Las demás burgers con berenjena, loche y pallares, la burger de frejoles negros serán sabrosas experiencias.

La Blondie Burger lleva veggie burger de loche y pallares, pickles, lechuga, tomate, cheddar, cebolla. Una delicia y de las más pedidas en la marca Sexy Green. / Festival Virtual Kitchen

También ofrecen wraps que puedes armar según tus gustos y escoger entre el Green Wrap que es un falafels de frejoles negros con beterraga, mix arroz integral con quinua, col, zanahoria, frejolito chino, cebolla, kion, salsa honey mustard; o el Power Wrap y el Sexy Wrap. Todos los detalles de lo que quieres que lleve –y no– están en la misma página para que puedas personalizar tus sabores.

No olvide probar los polenta sticks.

Pollo y carne con una gráfica pop

Happy Days, la línea dedicada a pollo frito, y Nice to meat you, enfocada en sánguches de carne, “está replicando el concepto de ‘dinner’ gringo con personajes de los inicios de Mickey Mouse cuando era en blanco y negro”, refiere Cillóniz sobre la línea gráfica de estas dos marcas que tienen personajes pop entretenidos en las cajas y envolturas. Happy Days ofrece una variedad de pollo crispy como la Buffalo Crispy Sandwich con salsa buffalo, onion ring, lechuga y tomate. Son 5 variedades de sánguches que se pueden pedir con snacks como papas fritas con queso cheddar derretido o chicken fingers.

Happy Days es la línea dedicada al pollo frito. Viene con papas o camote fritos. / Festival Virtual Kitchen

Las hamburguesas de Nice to meat you son un éxito también. Crocantes y de buenos insumos, con el término apropiado para llegar a casa con la textura perfecta. Para Cillóniz el proceso para crear esta marca fue divertido porque tenían que imaginar entre todas las opciones y variedades de hamburguesas que se podrían crear. Así, al momento, Nice to meat you ofrece 8 tipos de hamburguesas con queso, queso doble, tocino, pickles, lechuga, tomate y más.

Nice to meat you está enfocada en sánguches de carne. / Festival Virtual Kitchen

Ensaladas divertidas para los insaciables

“En Rainbow tenemos platos establecidos de ensaladas y vinagretas, pero lo que más le gusta a la gente en el día a día es poder armar su combinación. Ponemos la lista de todos los insumos que tenemos y la gente arma la ensalada”, una fórmula que ha funcionado también con los wrap de Sexy Green o Happy Days. “Esa es una razón por la cual el delivery reventó tanto últimamente, pues la gente tiene menos tiempo para cocinar y no quiere comprar con tanto tiempo de anticipación, quiere su plato en 30 minutos o una hora y frecuentemente. Tenemos que tentarlos siempre con promociones, novedades que provoquen y darles la posibilidad de armar su propia combinación y así no se aburran”.

Rainbow ofrece alrededor de 10 opciones de pokes por delivery. / Festival Virtual Kitchen

Por ejemplo, en Rainbow podrás armar un poke grande o mediano con bases a escoger entre mix de lechugas, arroz de sushi, integral o quinua. Y entre las proteínas ofrecen salmón, atún, langostino al wok y hongos shiitake. Como toppings tienen col morada, coliflores fritas, zanahoria y mucho más. Será una experiencia divertida para variar sabores durante la semana.

Desde Jungle Love te dan 5 posibilidades de ensaladas, además de wraps. / Festival Virtual Kitchen

Y si eres amante de las ensaladas, en Jungle Love encontrarás 5 variedades contundentes como para un almuerzo. Como prueba un botón: el plato Arma tu ensalada lleva ensalada, tiras de pollo frito empanizado, mix de lechugas, palta, huevo cocido, tocino crocante, queso azul en trozos, tomate en cubos, choclo y salsa ranch. La oriental ofrece ensalada con langostinos, ajonjolí tostado, lechuga orgánica, romana y americana, mix de arroz integral con quinua, nabo encurtido, coliflores fritas, esferas de wantán, pimiento, gajos de mandarina y salsa honey mustard oriental. ¿Quién dice que las ensaladas no llenan?

¿Cómo hacer el pedido?

Solo basta con tener mucha hambre, ganas de comer un plato de comida rápida con buenos insumos e ingresar a la página web pedir.festival.pe/pedir. Se desplegará el variado menú con decenas de platos dulces, salados, bebidas y postres para armar tu almuerzo de lunes a viernes si así lo quieres o fines de semana para compartir.

También se encuentra en Rappi y Pedidos Ya

