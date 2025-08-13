Al toke pez, una de las barras marinas más populares de Lima y todo un ícono gastronómico en Surquillo, se mudó. Tras casi 15 años en su pequeño local de la avenida Angamos Este, este célebre huarique abrió una nueva etapa fuera del distrito que lo vio crecer.

El espacio dirigido por Tomás Matsufuji hace tiempo que había quedado chico frente a la demanda. Con apenas 28 metros cuadrados y 11 asientos disponibles, las colas eran parte del paisaje diario, un síntoma claro de que la mudanza era inevitable.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Desde el martes 12 de agosto de 2025, Al toke pez tiene nueva casa: ahora se ubica en pleno distrito de Miraflores, listo para recibir a más comensales sin perder la esencia que lo hizo famoso.

¿Dónde queda el nuevo local de Al toke pez?

Los comensales de Al toke pez podrán visitar su nuevo espacio en la siguiente dirección: Calle Manuel Bonilla 113, Miraflores.

Como dato curioso: en esa dirección antes se ubicaba el local del restaurante El gran combo, a quienes Matsufuji, conocido simplemente como ‘Toshi’, agradeció en sus redes sociales:

¿Qué comer en Al toke pez?

La propuesta gastronómica de Al toke pez es clara y directa: insumos frescos, sabor intenso y cero formalidades. En su carta destacan el cebiche —en versiones clásica y mixta—, el chicharrón de pescado y el tradicional arroz con mariscos, verdaderos emblemas de la cocina marina peruana.

Cabe recordar que, Al toke pez fue parte de la serie gastronómica “Street Food: Latinoamérica”, de Netflix, lo que hizo aún más grande la fama de este ‘huarique’:

EL DATO

Al Toke Pez abrió sus puertas en 2011.