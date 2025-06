No cabe duda de que, durante los últimos años, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han logrado un gran éxito en su carrera artística, principalmente por hacer “sold out” con su show de ‘Hablando Huevadas’ en el legendario Madison Square Garden en Estado Unidos, el pasado 13 de septiembre de 2024. Este acontecimiento marcó un hito para la comedia peruana, ya que fueron los primeros latinoamericanos en llenar este recinto. En ese sentido, y con el objetivo de seguir haciendo historia, los humoristas anunciaron que se presentarán próximamente en la Torre Eiffel, en Francia. Sin embargo, tras el anuncio, el público ha mostrado inquietud por conocer los precios de las entradas al show. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SERÍAN LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS DE ‘HABLANDO HUEVADAS’ EN LA TORRE EIFFEL?

Como se recuerda, Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron por todo lo alto su primera presentación de ‘Hablando Huevadas’ para el próximo 20 de septiembre de 2025 en la sala Gustave Eiffel, ubicado en el primer piso de la Torre Eiffel, en Francia. En una entrevista para el programa de ‘Magaly TV La Firme’, los comediantes peruanos ofrecieron más detalles al respecto, confirmando que el recinto cuenta con capacidad limitada, por lo que, en ese momento, instaron al público a comprar sus tiques.

“No vamos a poner las sillas en la explanada, estaremos dentro de la Torre Eiffel. Cómo lo haremos, no lo sabemos. Siempre nos preguntaban por qué no íbamos a Francia durante nuestras giras por Europa. Ahora por fin hemos decidido cumplir ese sueño”, contaron. De hecho, no desaprovecharon la oportunidad para extender una invitación a Magaly Medina, junto a un acompañante, para aquella fecha en la que tendrá un gran significado para ellos por ser primera vez. “Magaly puede ir con su esposo o enviar al reportero”, sostuvieron.

En ese contexto, tras el anuncio del show en la ciudad parisina, uno de los temas más comentados en las redes sociales y medios de comunicación fue el costo de las entradas. Pues, según la cuenta Break Espectáculos en TikTok, los pases para ver el espectáculo de Jorge y Richavo se agotaron en poco tiempo. Y es que, los seguidores compraron la entrada más barata a 194.41 euros (cerca de 800 soles) que incluía el asiento por orden de llegada, pero no las comisiones adicionales. Por su parte, la entrada más cara, según el tiktoker, costó 359,66 euros (1.485 soles) y abarca un encuentro personal con los humoristas, una fotografía y asiento asignado por orden de llegada.