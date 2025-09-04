La estilista italiana, Donatella Versace, dijo el jueves que el mundo “nunca olvidará” al diseñador Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años.

“El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre” , escribió en Instagram.

A su vez, otros íconos del estilo, entre ellos Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Michael Kors también le rindieron homenajes por su partida.

“Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró su forma de trabajar y de vivir” , declaró Lauren para AFP.

Armani, diseñador y figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el ‘rey’, falleció este jueves, acompañado de su familia.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani”, comunicó su firma.

Junto a Giorgio, y en sus últimos días, estuvo Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó el grupo empresarial.

Este es el comunicado que compartió la compañía de Giorgio Armani tras su muerte. (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que, a mediados de junio, trascendió que el diseñador “se encontraba en estado convaleciente en su domicilio”.

Por ello, estuvo ausente en desfiles importantes de la Semana de la Moda en Milán, donde se presentaron sus colecciones masculinas primavera-verano 2026.

Una mujer sostiene flores con una tarjeta que dice "Querido Giorgio" frente a la sede de la casa de moda italiana Giorgio Armani, en Milán, tras el anuncio del fallecimiento de su fundador | Foto: AFP / PIERO CRUCIATTI

*Con información de AFP