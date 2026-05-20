La plataforma de la moda Perú Art Fashion Show (PAFS) anunció la realización de su quinta edición el próximo 29 de mayo en el Club Departamental Moquegua, consolidándose como uno de los espacios más importantes para la promoción del talento creativo nacional.

Como parte de esta edición, se llevará a cabo la II Edición del Concurso “Jóvenes Talentos de la Moda Peruana”, iniciativa creada para impulsar a nuevos diseñadores y descubrir propuestas innovadoras con identidad propia.

El certamen premiará a tres talentos emergentes, reafirmando el compromiso del PAFS con la visibilidad y el desarrollo de las nuevas generaciones de diseñadores peruanos.

El evento es organizado por Perú Art Fashion Show & COSMOPR, bajo la dirección de Miguel Rivera S., junto al equipo conformado por Karina Rivas y Anabel de la Cruz.

Asimismo, contará con la participación del productor de moda Johan Vera, reconocido por su amplia trayectoria en la industria. También participarán diseñadores como Luis Nario, Emilio Bibiloni, el diseñador de tejido crochet Pedro Vlanco, Karina Rivas, y Anabel de la Cruz, quien trabaja de la mano con comunidades Shipibo-Konibo y Asháninka, promoviendo la preservación de sus técnicas artesanales y ancestrales.

En la categoría Teens & Kids se contará con la participación de Jessica Russo, la marca Espejo Showroom, y Marianela Isashi, quien presentará un espectáculo con alas de ángeles junto a sus modelos.

El PAFS contará con tres secciones: 27 de mayo – Forum “Ecosistema del Diseño Peruano” en Toulouse Lautrec (Chacarilla – Surco), con la participación de Fec Escajadillo, Colortex, Ester Xicota, Soledad de la Cruz, Irma Zarco, Kero Design y Vicunha, además de un espacio de networking para diseñadores emergentes.

El 28 de mayo con el Brunch oficial en Bisonte, donde los diseñadores presentarán un look de su colección ante prensa digital e influencers.

El 29 de mayo con el gran desfile en el Club Departamental Moquegua, con la presencia de influencers, figuras de la televisión y representantes del sector moda y belleza.

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