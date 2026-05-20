Resumen

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El evento se realizará el 29 de mayo en el Club Departamental Moquegua | Foto: Difusión
El evento se realizará el 29 de mayo en el Club Departamental Moquegua | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La plataforma de la moda Perú Art Fashion Show (PAFS) anunció la realización de su quinta edición el próximo 29 de mayo en el Club Departamental Moquegua, consolidándose como uno de los espacios más importantes para la promoción del talento creativo nacional.