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Resumen

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(Foto: AP)
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Por Elida Morillo

El glamour volvió a tomar la Riviera Francesa con el regreso del Festival de Cannes, la alfombra roja más elegante del año y uno de los pocos eventos donde la moda todavía parece convivir de la mano con el protocolo. Entre alta costura y reglas estrictas, las celebridades convierten cada aparición en una declaración de estilo.

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