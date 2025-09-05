El mundo de la moda se vistió de luto este 4 de septiembre de 2025 con la muerte de Giorgio Armani a los 91 años en su residencia de Milán. El diseñador italiano, considerado uno de los grandes referentes de la elegancia, partió tras meses de complicaciones de salud. Su compañía confirmó el deceso de “su creador, fundador e incansable impulsor”, quien trabajó hasta el final rodeado de sus seres queridos.

Más allá de ser un genio creativo, Armani construyó un imperio empresarial que lo convirtió en multimillonario y en una de las figuras más influyentes de la moda mundial. Tras su fallecimiento, la atención se centra en la magnitud de su fortuna y en quiénes podrían heredarla. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre su patrimonio.

¿DE CUÁNTO ERA LA FORTUNA DE GIORGIO ARMANI?

El patrimonio de Armani fue estimado en 9.6 billones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth. Desde la década de 1970, el diseñador forjó un emporio que lo llevó a ser considerado el hombre más rico de la comunidad LGBT+. Más de 600 boutiques alrededor del mundo sustentaron un negocio que no se limitó a la moda: se expandió hacia perfumes, accesorios, muebles, gastronomía, hostelería, hoteles de lujo e incluso una floristería de alta gama.

Giorgio Armani será recordado como un ícono que llevó la moda italiana a lo más alto en el mundo. (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP) / GABRIEL BOUYS

¿QUIÉNES PODRÍAN HEREDAR SU PATRIMONIO?

La vida personal del modisto siempre se mantuvo bajo estricta reserva. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia, lo que abre la incógnita sobre el futuro de sus bienes.

Según diversos reportes, parte de su herencia podría ir a manos de su hermana Rossana y de sus sobrinos Roberta, Silvana y Andrea Camerana. Otro nombre que suena con fuerza es el de Pantaleo Dell’Orco, su colaborador cercano y hombre de confianza dentro de la compañía. No obstante, la distribución oficial aún no ha sido confirmada, según información de la plataforma MSN.

Siempre mantuvo el control de su empresa, fiel a su visión creativa. (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP) / PIERO CRUCIATTI

¿CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE GIORGIO ARMANI?

Según informa El Comercio de Ecuador, la salud del diseñador comenzó a deteriorarse meses antes de su partida. Su ausencia en la Semana de la Moda de Milán en junio, la primera vez que no asistía a un desfile propio, generó preocupación en el sector. Finalmente, el silencio dio paso a la confirmación de su muerte, noticia que conmocionó a colegas, modelos y seguidores alrededor del mundo. Armani no solo creó ropa, sino un estilo de vida que marcó generaciones.

¿QUÉ LEGADO DEJA EN LA MODA?

Nacido en Piacenza en 1934, Armani comenzó estudiando Medicina antes de descubrir su verdadera vocación en los grandes almacenes La Rinascente. En 1974 presentó su primera colección masculina y, un año después, la femenina. Durante los años 80 revolucionó el traje de chaqueta e introdujo cortes masculinos en la moda femenina, un gesto que se convirtió en símbolo de empoderamiento.

Su sello minimalista vistió tanto a la realeza como a estrellas de Hollywood, desde la reina Letizia hasta Cate Blanchett en los Oscar. Reconocido en 2021 con la Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana, Armani será recordado como un pionero que transformó la moda y cuya influencia seguirá viva en cada prenda, fragancia y hotel que lleva su nombre.