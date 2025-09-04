Una lamentable información provocó que la industria de la moda esté de luto: Giorgio Armani falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años . El legendario diseñador será recordado por su brillante trayectoria y ser considerado como una de las figuras de la moda más significativas a finales del siglo XX. Si bien el empresario italiano se caracterizó por ser reservado con su vida personal, una reciente entrevista ha causado sorpresa por revelar cuál es su “mayor arrepentimiento” en su vida.

Esta curiosidad surgió cuando conversó con el medio Financial Times (publicada el 29 de agosto), donde el CEO de Armani quiso mostrar su faceta más personal y revelar cómo consiguió el éxito que lo posicionó como un ícono de la moda.

Quizás pienses cómo un hombre que posee millones de dólares en sus cuentas bancarias y que ha tenido grandes reconocimientos pueda tener algún arrepentimiento en su vida, asumiendo que siempre tomó buenas decisiones. Sin embargo, Giorgio afirmó que solo se “lamenta” de una cosa.

“No sé si usaría la palabra adicto al trabajo, pero el trabajo duro es sin duda esencial para el éxito. Mi único arrepentimiento fue pasar demasiadas horas trabajando y poco tiempo con amigos y familiares”, declaró.

Giorgio Armani es considerado como uno de los íconos más importantes en la industria de la moda. (Foto: Emmanuel Dunand / AFP) / EMMANUEL DUNAND

En otra entrevista que otorgó a GQ en el 2015, Giorgio aseguró que “renunció a muchas relaciones” para construir la marca que fundó, pero entendió que requería un compromiso total.

Queda claro que este mensaje tiene un significado especial para todos: aprovechar cada situación valiosa en tu vida, pero sin descuidar los objetivos o las metas que tienes establecidas en tu mente.

Como notarás, el éxito de Il Signor Armani no fue pura suerte o coincidencia, él mismo confirmó que debió trabajar arduamente en cada etapa de su vida para lograr que su creatividad quedara impregnada en el mundo de la moda.

Este es el comunicado publicado en la página web de Armani sobre el fallecimiento de Giorgio Armani. (Crédito: Armani)

El funeral será de manera privada

Según la página oficial de Armani, la cámara funeraria se instalará del sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre en Milán, dentro del Teatro Armani. La despedida de Giorgio Armani se realizará de manera privada.

