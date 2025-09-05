En los últimos años, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sabido ganarse el cariño del público, debido al gran éxito de su carrera artística, principalmente por hacer “sold out” con su show de ‘Hablando Huevadas’ en el legendario Madison Square Garden en Estado Unidos, el pasado 13 de septiembre de 2024. Este importante evento marcó un hito para la comedia peruana, ya que fueron los primeros latinoamericanos en llenar por completo este recinto. En ese contexto, con el objetivo de presentar imágenes inéditas de lo que fue el espectacular show, los comediantes lanzaron el tráiler de su documental ‘De Perú pa’l mundo’ que se estrenará en los próximos días. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL DOCUMENTAL DE RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA CON ‘HABLANDO HUEVADAS’?

A través de sus redes sociales oficiales, Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron por todo lo alto el lanzamiento de su primer documental llamado ‘De Perú pa’l mundo’ en la que se revela imágenes nunca antes vistas y detalles de lo que fue el majestuoso show en el Madison Square Garden, en Estados Unidos. Esta producción se estrenará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, por lo que, quienes deseen comprar su acceso lo pueden adquirir a través de la página web docuhh.com (LINK) por un costo de S/ 59.99 por persona.

En cuanto al avance del documental, el tráiler tiene una duración de un minuto y 50 segundos, en la que se comparte imágenes de Nueva York el pasado viernes 13 de septiembre de 2024. “Yo esto no lo soñé nunca... En mi carrera nunca había visto eso”, exclama Jorge Luna, mientras que Ricardo Mendoza sostiene lo siguiente: “Ni Bad Bunny en su mejor momento lanzó un Madison Square Garden 30 días”. Esto ha generado la reacción de los seguidores, quienes mantienen la expectativa ante el estreno de esta producción.

Asimismo, en el avance también muestra algunos contratiempos durante la gira, como el accidente que mantuvo a Ricardo atrapado en su camerino poco antes de su debut, y la pérdida de un tren a tan solo tres horas de otra presentación. Eso no es todo, pues, durante el tráiler se presenta la llegada de los comediantes a Nueva York, el entusiasmo del público que aguardaba en las afueras del recinto, la sorpresa de Jorge al recibir una denuncia durante el viaje, y diversos pasajes de sus shows en distintas ciudades, marcados por risas, gritos, aplausos y un sinfín de emociones.

¿DÓNDE VER EL DOCUMENTAL DE JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA?

Aquellos seguidores que no desean perderse el estreno oficial de ‘De Perú pa’l mundo’, deben tener en cuenta que tendrán que seguir estos pasos a través de la plataforma oficial de ‘Hablando Huevadas’: