La cantante Micheille Soifer marca su regreso a la industria musical con una peculiar canción titulada “Rubia con tu plata”, una cumbia pop cuya letra está cargada de un tono irreverente y el videoclip ha superado las 45 mil reproducciones desde su lanzamiento en YouTube.

Compuesta y producida por el ‘Viejo’ Rodríguez, el tema destaca por su letra divertida, ritmos pegajosos y una producción moderna que mezcla elementos tradicionales de la cumbia con un estilo pop contemporáneo.

“Es una canción para reírnos un poco de la coyuntura, para pasarla bien, sin entrar en dimes y diretes. Es una propuesta pensada para que el público saque sus propias conclusiones sin necesidad de peleas ni controversias”, dijo Micheille sobre su tema.

Micheille Soifer lanza indirectas a Leslie Shaw en su nueva canción. (Foto: Instagram)

El videoclip de “Rubia con tu plata” fue grabado íntegramente en un estudio, y presenta una propuesta visual divertida, colorida y sin complicaciones. Hasta el momento, acumula más de 45 mil reproducciones en YouTube.

“Quisimos hacer algo distinto, algo que simplemente divierta. El videoclip es ligero, sin pretensiones, porque la música también es para pasarla bien”, agrega la cantante.

Cabe resaltar que muchos seguidores de Micheille Soifer han señalado que su nueva canción es una indirecta a la cantante Leslie Shaw, ya que tiene guiños a la ‘rubia’ como “Ni con Thalía pudiste sobresalir”, en alusión al tema que comparte la artista nacional con la mexicana.

Micheille Soifer también adelantó que próximamente estrenará una canción muy importante en colaboración con un reconocido representante de la cumbia peruana. De esta manera, la exchica reality busca dar un nuevo impulso a su carrera musical.