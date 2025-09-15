Micheille Soifer se sinceró sobre sus planes a futuro y aseguró que le gustaría convertirse en madre en los próximos meses. Según dijo, ya ha tomado las medidas necesarias para cumplir este sueño al lado de su actual pareja, el cantante cubano Gleyson Reñe.
En conversación con el diario Trome, la exchica reality aseguró que le gustaría convertirse en madre muy pronto y que se encuentra “superanimada” por iniciar esta etapa.
Eso sí, Micheille Soifer aclaró que actualmente no se encuentra en la dulce espera, pero ya congeló sus óvulos como parte de su planificación personal para ser madre.
“Estoy superanimada. Tengo 35 años y mi idea es tener un bebé el otro año”, declaró la conductora de “Ponte en la cola”.
Por si fuera poco, en la misma conversación Micheille Soifer confirmó que mantiene una relación con el músico caribeño Gleyson Reñé, a quien quiere como el futuro padre de su hijo.
Finalmente, la también cantante aclaró que no se conformaría solo con un bebé, ya que su deseo es tener una familia numerosa. “Quisiera 3 hijos. Mi mamá tuvo 5”, reveló.
