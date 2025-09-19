La cuenta regresiva para el debut de BHAVI en Lima ya comenzó y los fans tienen una oportunidad única para asegurar su lugar: la preventa con 25% de descuento estará disponible solo hasta el 30 de septiembre.

El artista urbano argentino se presentará por primera vez en la capital el Sábado 15 de noviembre en el Centro de Convenciones Leguía, en un show que promete ser uno de los más comentados de la temporada.

Nacido en Bélgica y criado en Argentina, BHAVI es hoy uno de los nombres más singulares de la escena urbana de habla hispana. Con más de 3.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaboraciones con Duki, Bizarrap, KHEA, Tiago PZK y Alemán, su música mezcla trap, reguetón y experimentación sonora, siempre con un sello personal. Su más reciente trabajo, Bhavilonia, reafirma esa capacidad de evolución que lo mantiene en el radar de la industria y de sus seguidores.

El sábado 15 de noviembre, Lima será testigo de su debut en vivo, un encuentro esperado que marcará el inicio de la relación de BHAVI con el público peruano.

Entradas

A la venta en Ticketmaster con 25% de descuento hasta el 30 de septiembre:

Campo A : S/ 170

: S/ 170 Campo B: S/ 110

(Precios incluyen comisión y descuento aplicado).