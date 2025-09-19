La cuenta regresiva para el regreso de Indios a Lima ya comenzó y los fans tienen una oportunidad única para asegurar su lugar: las entradas cuentan con un 25% de descuento con tarjetas BBVA hasta el 30 de septiembre. La banda argentina de indie pop se presentará el sábado 18 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía, en el marco de su Artificio Tour, prometiendo una noche cargada de nostalgia, energía y nuevas canciones.

Desde su formación en Rosario en 2009, la banda ha sabido conectar con el público latinoamericano gracias a discos como Indios (2013), Asfalto (2017) y Besos en la espalda (2019). Canciones como “Tu geografía”, “Ya pasó”, “Jullie” y “Lucidez” se han convertido en himnos de una generación que encontró en su música un refugio emocional.

Con su más reciente etapa marcada por El arte de tocarte (2023) y el EP Artificio, la agrupación liderada por Julián Costas y Joaquín Vitola apuesta por un sonido elegante, introspectivo y profundamente conectado con el presente. El show en Lima será un recorrido por todas estas etapas, desde la nostalgia de sus primeros hits hasta la frescura de su nueva propuesta.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster.pe y tienen un 25% de descuento exclusivo con tarjetas BBVA hasta el 30 de septiembre