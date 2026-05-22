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Silvestre Dangond volverá a Lima este 28 de mayo para presentarse en Costa 21 con un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de su carrera musical.
Silvestre Dangond volverá a Lima este 28 de mayo para presentarse en Costa 21 con un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de su carrera musical.
/ delvecchioo
Por Ángel Navarro Quevedo

Silvestre Dangond parece haber encontrado un punto intermedio entre seguir tendencias y preservar la identidad de su género musical. Desde hace años, el colombiano entendió que el vallenato no podía quedarse encerrado en la nostalgia, pero tampoco perder la esencia que lo convirtió en una de las expresiones culturales más poderosas de Colombia. Por eso, mientras llena estadios y acumula premios internacionales, sigue hablando del género como quien protege una herencia familiar.

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