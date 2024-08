El acordeón se afina y la expectativa crece. Silvestre Dangond, ícono de la música vallenata regresa al Perú para encender el escenario del Multiespacio Costa 21 con su gira “Ta bueno Tour”, el próximo 17 de agosto.

Dos años han pasado desde su última visita, por lo que espera “repetir la misma dosis” del 2022, confiesa el cantante colombiano en una entrevista exclusiva con El Comercio.

Silvestre habló de su estrecha amistad con Karol G, con quien ha grabado una canción que pronto se lanzará, en ese sentido reveló además un encuentro con Feid, quien le expresó su admiración por su trayectoria musical.

La música peruana también ha cautivado a Dangond, quien expresó su deseo de colaborar con Gian Marco y Daniela Darcourt. Además, adelantó una sorpresiva colaboración con el Grupo 5.

Tras la dolorosa pérdida de su amigo y colega Omar Geles, el cantante confesó que aún no acepta su partida. “Podría llamarlo y pedirle una nueva canción”, aseguró en la entrevista.

Silvestre Dangond regresa tras haber tomado una pausa musical de 10 meses, donde su energía vibrará con la de sus fanáticos peruanos. Las entradas para el show musical están disponibles en Teleticket desde los S/ 125.

Sobre su reencuentro con el Perú





— ¿Qué expectativas tienes para este nuevo concierto en agosto?

Que se repita la misma la dosis (del concierto del 2022). Lo mínimo que puede pasar es que haya la misma energía y efusividad. Tengo 2 años de no ir, entonces creo que poseo muchas cosas que contar también.

— ¿Qué te gustó de Perú la última vez que viniste?

Aparte de que llegué dos días antes del concierto, disfruté mucho su comida. ¡Qué rico cuando uno sale de Colombia y encuentra culturas como la peruana! Muy genuinas, arraigadas a sus tradiciones, lengua, trato y pensamiento.

— ¿Te gustaría grabar algún proyecto con un artista peruano?

¡Claro que sí! Sería bueno grabar al autóctono de allá. No conozco muchos cantantes de tu país (Perú).

— ¿Y a qué artista peruano conoces?

Gian Marco es la referencia más clara que tengo. Hay una salsera, Daniela Darcourt con quien me gustaría producir algo. Y tenemos algo pendiente con el Grupo 5.

Silvestre Dangond no quiere ser una moda





— ¿Consideras que estás en el pico de tu carrera?

A mí no me interesa estar en un pico, me interesa vivir, disfrutar… porque al final todo lo que sube baja, nada es eterno y tampoco sería chévere ser moda porque esta se acaba. Me siento muy estable, le debo mucho a la migración, tanto a los colombianos como los venezolanos. Ellos me han sostenido a nivel internacional cada vez que salgo de gira.

— Siempre has recibido críticas de que no eres muy purista, de que mezclas géneros. ¿Cómo defines tu estilo musical en la actualidad?

Soy una simple respuesta para quien me quiere criticar. En el fondo sabe lo que yo significo para la música vallenata y todo lo que he hecho por ella. Sé que no le caigo bien a mucha gente, yo no puedo luchar con eso. Ya me acostumbré a que fuera así. No me incomoda, les agradezco al contrario porque ellos también han sido el motivo principal para que yo eche para adelante.

— ¿Qué te motiva a seguir experimentando en tu música?

Si yo supiera el motivo real te lo dijera, pero es interno. Son muchas cosas que me mueven, porque soy primero un bohemio enamorado de la poesía, de las buenas letras, de los buenos arreglos, de las buenas historias. Sé que eso puede ser un motivo, pero el público también me jala. Pero hay algo interno, una llama… Eso es espiritual, es divino, viene del universo que no te podría explicar. Que también se agota, pero mientras exista hay que sacarle todo el provecho que se pueda.

— Después de tu gira, ¿qué sigue en tu carrera?

Tengo una agenda muy grande que cumplir. Ustedes de pronto se están dando cuenta de lo internacional, pero internamente en Colombia tengo muchísimos compromisos. Tuve una pausa durante casi 10 meses, creo que nunca lo voy a recuperar porque el tiempo que se va no vuelve, pero sí voy a tratar de disfrutarme este regreso. O sea, cada vez que llega el fin de semana salgo con furia a cantar.

— ¿Qué mensaje especial le dejas a tus fans peruanos que te esperan este 17 de agosto?

Que cumplan la cita y aprovechen esta oportunidad de reencontrarnos.

Su amistad con Karol G y la ausencia de Omar Geles





— Le dedicaste un bonito post en Instagram a Karol G por el cierre del “Mañana será bonito”, ¿qué representa ella para ti musicalmente?

Creo que todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos, que una niña como ella luchadora, que viene de menos a más. Ella no tiene poco tiempo en la industria, la gente está viendo los frutos de casi 20 años de trabajo. […] Lo más importante es que está dejando un mensaje: el empoderamiento de las mujeres y la unión como sociedad […] Vivimos llenos de división y que esa mujer haya hecho esos cuatro “sold out” en los estadios, habla muy bien de ella.

— ¿Cuándo se estrena la canción que grabaste con ella?

¡Todo el mundo me pregunta lo mismo! Vamos a esperar. No te puedo decir, el equipo está trabajando.

— ¿Qué sentiste al grabar con Karol G?

Sentí verdad. Las primeras palabras que me dijo fueron: “Duré un mes con la canción en la cabeza, por fin se llegó el día de grabarla juntos”. Así como se muestra en redes, es en la vida real, tal cual.

— ¿Conoces a Feid? ¿Qué impresión te dejó?

Sí, tuve la oportunidad de conocerlo en Las Vegas (Estados Unidos). Me llevé la impresión de que me admiraba mucho. Dijo que fui la inspiración para que se identifique con el color verde, ya que veía mis videos y todo el movimiento que tenía con el rojo de los silvestristas, y que él deseaba tener algo similar en su carrera.

— Este año nos dejó Omar Geles y has mostrado tu tristeza por su partida. ¿Qué significó él para ti?

Todavía mi mente no asimila que no está. Siento como si estuviera vivo, mi mente no ha hecho clic con su partida. Soy consciente de que ha muerto, porque ha muerto, pero todavía hay algo internamente que no me (permite aceptarlo).

O sea, posiblemente puedo buscarlo en el teléfono hoy o decirle al equipo que lo llamen para que mande una canción, se me podría ir. A nivel mental es una pérdida. Se va a sentir un vacío los años, a pesar de que dejó muchísimas canciones inéditas.