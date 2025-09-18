En el marco de la celebración de la exitosa trayectoria de Adele, la cantante Stephanie Lii, oriunda de Rio Grande do Sul y fan de la intérprete británica, creó el “Hello Adele Tribute”, puesta en escena que lleva más de 5 años recorriendo escenarios internacionales y que pronto llegará a Perú.

En los cinco años que lleva el proyecto, Lii ha realizado más de 150 shows alrededor del mundo, incluyendo tributos en grandes escenarios. Ahora, llega a Perú para un concierto especial.

El tributo más importante del mundo para los fans de Adele llegará a Perú el próximo sábado 6 de diciembre, en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.

Stephanie Lii llega por primera vez a Perú con su gran tributo a Adele. (Foto: Instagram)

“Hello Adele Tribute” es una creación original, diseñada, planificada y ejecutada con el objetivo de ofrecer una actuación magistral en honor a la intérprete de “Hello”.

La gira está inspirada en el espectáculo de Adele en Las Vegas, donde durante dos horas el público se sentirá como si estuviera en el “Caesars Palace” viviendo la misma experiencia en un concierto de la cantante original.

Cabe resaltar que Adele es la poseedora del récord absoluto de venta de entradas en 2024 (tras agotar más de 80 sesiones de su espectáculo en el legendario Caesars Palace), convirtiéndose en aquel año en la artista femenina mejor pagada del planeta.