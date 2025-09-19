Ronald Borjas, reconocido artista de la salsa contemporánea, confirmó su primera visita a Perú para protagonizar un show en el marco del segundo aniversario del salsero peruano Coti Loyola, el próximo sábado 4 de octubre en el Central Salsa Club. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

En esta oportunidad, el salsero venezolano compartirá escenario con grandes exponentes del género como Josimar y su Yambú, Septeto Acarey, entre otros artistas invitados a la gran noche salsera.

Borjas, conocido por su estilo elegante, voz potente y carisma en escena, ha construido una carrera sólida como solista, destacando con temas como: “Te doy mi voz”, “Te encontraré”, “Tú y yo tenemos”, “Te mentiría” y colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Tito Nieves, y Gente de Zona.

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y giras por América y Europa, el artista venezolano ha sido nominado a premios como el Latin Grammy y es considerado una figura clave en la evolución moderna de la salsa.

“Estoy muy emocionado de presentarme por primera vez en Perú, un país que vibra con la salsa y que siempre ha apoyado mi música. Será una noche mágica con grandes colegas y una energía inolvidable”, señaló Ronald Borjas.

El anfitrión de la noche será Coti Loyola, artista peruano que celebra dos años de carrera como solista. Su producción musical “Que voy a hacer sin ti”, junto a Alberto Barros y Tony Succar, lidera el ranking en las radios salseras a nivel nacional.

Cabe resaltar que el evento contará también con las presentaciones de Barrio Fino, You Salsa, Tania Pantoja, Amy Gutiérrez, Karimbo, A Conquistar y Tito Manrique (Cosa Nuestra). El show se llevará a cabo en Central Salsa Club el 4 de octubre. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.