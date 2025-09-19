Ronald Borjas, reconocido artista de la salsa contemporánea, confirmó su primera visita a Perú para protagonizar un show en el marco del segundo aniversario del salsero peruano Coti Loyola, el próximo sábado 4 de octubre en el Central Salsa Club. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.
En esta oportunidad, el salsero venezolano compartirá escenario con grandes exponentes del género como Josimar y su Yambú, Septeto Acarey, entre otros artistas invitados a la gran noche salsera.
LEE: Alborada celebra sus 41 años con concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional
Borjas, conocido por su estilo elegante, voz potente y carisma en escena, ha construido una carrera sólida como solista, destacando con temas como: “Te doy mi voz”, “Te encontraré”, “Tú y yo tenemos”, “Te mentiría” y colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Tito Nieves, y Gente de Zona.
Con millones de reproducciones en plataformas digitales y giras por América y Europa, el artista venezolano ha sido nominado a premios como el Latin Grammy y es considerado una figura clave en la evolución moderna de la salsa.
“Estoy muy emocionado de presentarme por primera vez en Perú, un país que vibra con la salsa y que siempre ha apoyado mi música. Será una noche mágica con grandes colegas y una energía inolvidable”, señaló Ronald Borjas.
MÁS INFORMACIÓN: Slash anuncia la fecha de lanzamiento de su álbum ‘Live at the SERPENT Festival’
El anfitrión de la noche será Coti Loyola, artista peruano que celebra dos años de carrera como solista. Su producción musical “Que voy a hacer sin ti”, junto a Alberto Barros y Tony Succar, lidera el ranking en las radios salseras a nivel nacional.
Cabe resaltar que el evento contará también con las presentaciones de Barrio Fino, You Salsa, Tania Pantoja, Amy Gutiérrez, Karimbo, A Conquistar y Tito Manrique (Cosa Nuestra). El show se llevará a cabo en Central Salsa Club el 4 de octubre. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.
TE PUEDE INTERESAR
- Servando & Florentino vuelven a Perú con su gira mundial “Se Buscan: Vivos o Inmortales”
- Bareto confirma su participación en la Fiesta de la Hispanidad 2025 en Madrid
- Mar Rendón se reinventa en la cumbia con su nuevo tema “Pero no tanto” producido por Master Chris
- Paloma La Hoz, Giuliana Origgi y Alessandra Pinasco presentan Tres Reinas, un concierto que une amistad y música
- Pablo Alborán confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial “Global Tour KM0”
Contenido sugerido
Contenido GEC