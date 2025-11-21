La reciente presentación de Shakira en Lima no solo dejó momentos memorables sobre el escenario, sino también una ola de reacciones en el mundo del espectáculo peruano. Entre ellas, destacó las declaraciones de la cantante Leslie Shaw, quien cuestionó duramente a los artistas e influencers que participaron en el segmento previo al show de la cantante colombiana.

Shaw cuestionó la profesionalidad y el rol que asumieron quienes fueron seleccionados para acompañar a la cantante colombiana en su recorrido hacia el escenario, y aseguró que no habría aceptado participar ni siquiera si hubiese recibido la invitación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO LESLIE SHAW SOBRE QUIENES DESFILARON CON SHAKIRA?

Leslie Shaw no dudó en criticar con dureza a quienes caminaron con Shakira durante sus presentaciones en Lima. La cantante afirmó que, incluso si hubiera sido convocada, no habría aceptado: “Imagínate, pobrecitas. Si me hubieran llamado, igual no hubiera ido”, insistió, calificando la situación como algo que le generaría vergüenza: “¡Qué roche!”.

Además, cuestionó la actitud de varias de las participantes, señalando que al quitarse los lentes generaron una imagen poco profesional: “¡Qué dirá Shakira? Estas igualadas. ¡Hay niveles!”.

La intérprete fue más lejos al calificar a los involucrados como “huele pedos”, argumentando que aceptar ese papel sin compensación económica contribuye a devaluar la labor de los creadores de contenido. “¿Qué voy a estar ahí de ‘huele pedos’ de Shakira?”, cuestionó.

Según explicó, su postura se basa en el respeto por su trayectoria profesional: “No es que no me rebaje, sino que una debe darse su lugar como artista”, remarcó al justificar su rechazo a la propuesta, incluso en un escenario hipotético, según informa el diario La República.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA DINÁMICA Y QUIÉNES PARTICIPARON EN EL DESFILE JUNTO A SHAKIRA?

El segmento llamado ‘Camina con la loba’ formó parte del espectáculo de Shakira y consistió en que diversas figuras locales la acompañaran desde el backstage hasta el escenario antes de interpretar uno de sus temas.

La productora del evento eligió a diversas celebridades e influencers para sumarse a este segmento, entre ellas Susy Díaz, Rebeca Escribens, María Pía Copello, Flavia Laos, Mayra Goñi, Zully, Zumba, Adriana Campos-Salazar, Merly Morello, Macla Yamada y Francisca Aronsson, entre otros. La mayoría compartió su entusiasmo en redes sociales y destacó la oportunidad de estar cerca de la cantante colombiana.

¿QUÉ DIJO SHAKIRA SOBRE LA CULTURA PERUANA?

El pasado lunes 17 de noviembre, día en que descansó luego de dos noches consecutivas en el Estadio Nacional de Lima, la cantante colombiana Shakira habló con el programa ‘Amor y Fuego’ y se declaró fan de la cultura peruana.

“Saben que me encanta toda la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los Lima, así que contenta”, aseguró la intérprete de “Waka Waka”.

Asimismo, la colombiana se mostró emocionada por la gran aceptación que han tenido sus conciertos en el país. “Increíble los conciertos, los estoy pasando genial”, agregó la barranquillera.

Shakira dio tres conciertos en Lima, el pasado 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional | Foto: Instagram (@shakira) / Composición EC

¿QUIÉN ES SHAKIRA?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida simplemente como Shakira, es una cantante, compositora, bailarina, productora, multinstrumentista, empresaria y actriz colombiana. Es considerada una de las figuras más importantes de la música latina a nivel mundial.

La discografía de Shakira es extensa y repleta de éxitos. Algunas de sus canciones más populares a nivel mundial incluyen: “Hips Don’t Lie”, “La Tortura”, “Antología”, “Ojos Así”, “Estoy Aquí”, “Monotonía”, etc.