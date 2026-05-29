Por Redacción EC

La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Diego Chávarri, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Así, en esta oportunidad, se vivió un tenso momento en el reality entre Paul Michael y Ethel Pozo, luego de que la producción anunciara un severo castigo para el salsero por haber quebrantado una de las reglas. Esto generó un cruce de palabras entre ambos personajes, lo cual no solo llamó la atención de los presentes, sino también de los seguidores en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.