‘La granja VIP’ es un programa de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. De hecho, diversas figuras de la farándula peruana, como Mónica Torres, Diego Chávarri, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena, entre otros, dan de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales debido a las fuertes polémicas que existen entre algunos de ellos. Así, en esta oportunidad, se vivió un tenso momento en el reality entre Paul Michael y Ethel Pozo, luego de que la producción anunciara un severo castigo para el salsero por haber quebrantado una de las reglas. Esto generó un cruce de palabras entre ambos personajes, lo cual no solo llamó la atención de los presentes, sino también de los seguidores en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE PAUL MICHAEL Y ETHEL POZO EN ‘LA GRANJA VIP’?

En la edición del 26 de mayo de ‘La granja VIP’, se originó un tenso enfrentamiento entre Paul Michael y Ethel Pozo, luego de que el salsero se negara a dormir en el cuarto de capataz junto a Samahara Lobatón, quien fue la ganadora del reto de la semana. De acuerdo con la pareja de Pamela López, este mismo acto habría sido cometido anteriormente por la joven influencer sin recibir ninguna llamada de atención, dejando entrever un presunto favoritismo dentro del programa. A pesar de que la hija de Gisela Valcárcel defendía la decisión de la producción, que contemplaba una severa sanción para el chalaco, este la cuestionaba y se mantenía firme en su postura.

Inclusive, el integrante de La Combinación de la Habana, visiblemente ofuscado, insistió en que no dormiría en lo que resta de la semana junto a Lobatón, desafiando a la conductora de televisión y a la producción. De esta manera, Ethel, firme en su decisión, dejó en claro al cantante que recibirá un castigo. “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar”, dijo. Aunque todo parecía calmado, la situación se tensó aún más cuando sus compañeros intervinieron para cuestionar la medida, por lo que la presentadora respondió de la siguiente manera: “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul ¿Me permites continuar como conductora o no? Perfecto ¡Así demostramos nuestra educación!”.

¿CUÁNTO GANAN LOS PARTICIPANTES DE ‘LA GRANJA VIP’?

A solo dos semanas de la gran final de ‘La granja VIP’, los famosos vienen realizando diversas estrategias para evitar ser eliminados y así lograr llevarse el premio de S/ 100.000. No obstante, en el pódcast ‘Eso háblalo’, Toño Rodríguez se refirió a las polémicas y enfrentamientos que ocurren diariamente en el programa de convivencia, revelando algunos detalles sobre lo que estaría sucediendo detrás de cámaras y que el público ignora. De esta manera, el popular drag queen no se quedó callado y contó una información que habría recibido de una persona cercana a producción. “¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?”, dijo.

Ante la pregunta, la panelista Rossmary Vargas sostuvo que hasta el momento no han logrado dar con la información correcta, debido a que, según ella, ese dato es confidencial. “No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita”, respondió la comunicadora. Asimismo, fiel a su estilo, Toñizonte reveló el supuesto monto que ganarían los famosos cada semana en ‘La granja’ y la razón por la que intentan permanecer aún en la competencia, generando sorpresa entre los presentes. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/ 20 000”, expresó Rodríguez.