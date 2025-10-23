Después de que Melissa Klug confirmara públicamente el fin de su relación con Jesús Barco, el futbolista rompió su silencio con una publicación en sus redes sociales. Sin dar declaraciones directas, el jugador decidió enviar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta implícita a las palabras de su expareja, quien reveló detalles sobre la ruptura durante una entrevista televisiva.

Aunque Barco evitó pronunciarse abiertamente sobre el tema, su reacción parece marcar el inicio de una nueva etapa personal y emocional tras varios años de relación con la popular “Blanca de Chucuito”. Su actitud en redes sociales fue vista como una muestra de reflexión y reinvención. A continuación, te contamos qué dijo el futbolista.

¿QUÉ DIJO JESÚS BARCO TRAS SU RUPTURA CON MELISSA KLUG?

Horas después de que se transmitiera la entrevista de Melissa Klug en ‘Magaly TV La Firme’, Jesús Barco compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase breve pero significativa: “Reset, restart y refocus”. Sin añadir más contexto ni imágenes, el jugador acompañó el texto con un fondo neutro, lo que llamó la atención de sus seguidores.

El mensaje, que en español se traduce como “reiníciate, vuelve a empezar y vuelve a enfocarte”, fue interpretado como una señal de introspección y superación tras la separación. Aunque el futbolista no ha ofrecido declaraciones públicas, su actitud sugiere un deseo de dejar atrás el pasado sentimental y centrarse en su bienestar personal y profesional, según informa Infobae.

Melissa Klug y Jesús Barco

¿CÓMO CONFIRMÓ MELISSA KLUG EL FIN DE SU RELACIÓN?

En diálogo con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’, Melissa Klug confirmó que su vínculo con el jugador del Sport Boys había llegado a su fin. “Estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”, declaró la empresaria chalaca.

La también figura mediática explicó que la relación venía enfrentando una etapa difícil y que, por ahora, su prioridad es su bienestar emocional y el de su familia. Klug aseguró que se encuentra “mentalizándose en recuperarse” y que, más adelante, decidirá qué camino tomar. Con estas palabras, dio por cerrada una historia sentimental que incluso había llegado a un compromiso matrimonial.

Melissa Klug reveló el motivo de su separación con Jesús Barco

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RELACIÓN DE MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO?

El romance entre ambos comenzó en 2020 y desde entonces estuvo bajo la mirada del público. La diferencia de edad, los rumores de crisis y las constantes especulaciones marcaron su historia. En 2021, Barco le entregó un anillo de compromiso a Klug, pero la boda se postergó en varias ocasiones y nunca se concretó.

En los últimos meses, el distanciamiento se hizo evidente. Mientras el futbolista cumplía compromisos deportivos fuera de Lima, Klug se enfocaba en sus negocios y en la crianza de sus hijos. Según personas cercanas, la falta de comunicación y la distancia habrían debilitado la relación hasta llegar a su fin. Ahora, ambos parecen haber tomado caminos distintos, dejando atrás una de las relaciones más mediáticas del espectáculo peruano.