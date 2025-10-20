Natalia Salas sorprendió a todos al revelar que el cáncer de mama que había superado hace tres años regresó. Mediante una publicación en redes sociales, la actriz contó que, tras unos exámenes médicos, los médicos le informaron una metástasis en una de sus vértebras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un sentido mensaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, donde confesó que vuelve a luchar contra el cáncer.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió la actriz.

“El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras. En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomia salpingectomia bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, agregó.

Sergio Coloma, pareja de Natalia Salas, la apoya tras volver a ser diagnosticada con cáncer.

Además, Natalia Salas reveló que ha tenido que dejar de lado algunos proyectos porque “el huequito en la vértebra es peligroso”, lo que la limita y no puede “bailar ni hacer piruetas”.

“La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse a esta nueva medicación: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior”, señaló la actriz.

Finalmente, Natalia Salas agradeció las muestras de cariño y recomendó a sus seguidores que asistan a sus controles médicos.

“No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores. Cuídense mucho. Descuiden, voy a estar bien. Seguiré andando”, finalizó en su mensaje, el cual ha recibido decenas de mensajes de apoyo.