El comediante Arturo Álvarez y el estilista Carlos Cacho unirán talentos para presentar un espectáculo de música y comedia el próximo viernes 21 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco.

El show se encuentra en la etapa final de los preparativos para el estreno. “Estamos entusiasmados de presentar un espectáculo de calidad, de buena música y de humor”, señaló Álvarez.

A su vez, consultado sobre un posible retorno a la televisión, el cómico indicó que, si bien no es su prioridad, se mantiene activo y en contacto con su audiencia a través de los medios digitales.

“No me muero por regresar a la televisión, estoy siempre vigente en las redes que es el quinto poder del estado, nunca faltan mis eventos corporativos, Dios es muy bueno”, afirmó.

El hermano de Carlos Álvarez también reveló sus planes de grabar una película titulada 'Cheverengue’, que abordará el tema de los estafadores. Sin embargo, el actor aclaró que la historia no se basará en personas reales.

“En qué países no hay, hubo o habrá algún estafador. Se llamará ‘Cheverengue’ no usaré el nombre de Carlos Manrique y será grabado en Cuba”, remarcó.

Bajo el pintoresco nombre de “Cacho con Arturo”, el evento de Arturo Álvarez y Carlos Cacho se realizará en el Centro de Convenciones Bianca , ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau N.º 135. Las entradas están disponibles en Teleticket.