Tras años de distanciamiento, polémicas y confrontaciones públicas, los comediantes Arturo y Carlos Álvarez se reconciliaron, reavivando su relación de hermanos, abriendo también un nuevo capítulo en sus vidas.

“Ha sido una feliz reconciliación, ha sido grato reunirme con mi hermano y que pueda compartir con mi esposa y mis hijos, un momento emotivo pero reconfortante para ambos”, declaró Arturo para Trome.

Tras limar asperezas y dejar atrás los conflictos, los hermanos, dos figuras fundamentales de la comedia peruana, compartieron una foto juntos en la que Carlos posa con Arturo, su esposa e hijos.

“Como dicen, la sangre pesa más que el agua. Las asperezas están para limarse y ahora es como un renacer en mi vida” , añadió, contando que su amiste “era algo que tenía que darse en algún momento”.

El artista describió su encuentro con Carlos, actual precandidato presidencial, como “un momento hermoso”: “Mi esposa es una gran madre y mis pequeños disfrutaron del encuentro. Como en los cuentos de hadas, hemos tenido un final feliz”.