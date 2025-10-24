Tras años de distanciamiento, polémicas y confrontaciones públicas, los comediantes Arturo y Carlos Álvarez se reconciliaron, reavivando su relación de hermanos, abriendo también un nuevo capítulo en sus vidas.
“Ha sido una feliz reconciliación, ha sido grato reunirme con mi hermano y que pueda compartir con mi esposa y mis hijos, un momento emotivo pero reconfortante para ambos”, declaró Arturo para Trome.
Tras limar asperezas y dejar atrás los conflictos, los hermanos, dos figuras fundamentales de la comedia peruana, compartieron una foto juntos en la que Carlos posa con Arturo, su esposa e hijos.
“Como dicen, la sangre pesa más que el agua. Las asperezas están para limarse y ahora es como un renacer en mi vida”, añadió, contando que su amiste “era algo que tenía que darse en algún momento”.
El artista describió su encuentro con Carlos, actual precandidato presidencial, como “un momento hermoso”: “Mi esposa es una gran madre y mis pequeños disfrutaron del encuentro. Como en los cuentos de hadas, hemos tenido un final feliz”.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC