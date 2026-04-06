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Carlos Álvarez no fue ajeno a las declaraciones de su hermano y se pronunció ante la prensa en Cajamarca. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Carlos Álvarez no fue ajeno a las declaraciones de su hermano y se pronunció ante la prensa en Cajamarca. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)
Por Redacción EC

Arturo Álvarez rompió su silencio y confirmó su reconciliación con su hermano, el candidato presidencial Carlos Álvarez. De esta manera, los hermanos dejan de lado las rencillas y hacen púbico que sus diferencias ya fueron superadas.

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