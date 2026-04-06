Arturo Álvarez rompió su silencio y confirmó su reconciliación con su hermano, el candidato presidencial Carlos Álvarez. De esta manera, los hermanos dejan de lado las rencillas y hacen púbico que sus diferencias ya fueron superadas.

Durante una reciente entrevista, el comediante Arturo Álvarez sostuvo que no tiene ninguna enemistad con su hermano Carlos Álvarez -el también artista y hoy candidato presidencial-, y aseguró que el conflicto que los distanció no tuvo ninguna relación con interese políticos, sino que se trató de una situación estrictamente personal.

“Han sido problemas de índole familiar, personal, más no artístico, ni político, ni económico, ni nada por el estilo… Nos hemos reconciliado ya hace buena cantidad de meses y definitivamente le deseo todo lo mejor en estos comienzos electorales”, resaltó Álvarez.

Arturo Álvarez rompe su silencio y confirma reconciliación con su hermano Carlos Álvarez. (Foto: Difusión)

Las declaraciones de Arturo Álvarez llegan en un momento en que Carlos Álvarez dejó atrás los programas cómicos y ahora es candidato presidencial como líder del partido País para Todos.

“Sí, claro, nos hemos reconciliado ya hace buena cantidad de meses y definitivamente le deseo todo lo mejor en estos comienzos electorales”, expresó, Arturo.

Carlos Álvarez responde

Por su parte, Carlos Álvarez no fue ajeno a las declaraciones de su hermano y se pronunció ante la prensa en Cajamarca, donde dejó en claro que su situación ha llegado a buen trato y ya no existen rencillas.

Carlos Álvarez dice amar a su hermano Arturo Álvarez a puertas de las elecciones presidenciales.

“Todo está muy bien, incluso he hablado con él en la tarde y me ha deseado buena suerte”, aclaró el recordado actor cómico.

“Yo amo a mi familia, no voy a tocar más el tema porque mi vida familiar no la ventilo a los medios de comunicación. Yo amo a mi hermano, amo a mi familia y más amo al Perú”, precisó Carlos Álvarez al referirse a su hermano Arturo.