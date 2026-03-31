Por Redacción EC

Manolo Rojas, cuyo nombre real era Víctor Manuel Rojas Ibáñez, logró marcar a toda una generación gracias a sus diversas interpretaciones en distintos programas de televisión. El cariño del público se vio reflejado en las decenas de personas que llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde fueron llevados los restos del cómico peruano para darle cristiana sepultura el último fin de semana. De hecho, el féretro, que tenía encima la bandera peruana, fue acompañado por la familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo y seguidores, quienes presenciaron uno de los momentos más tristes: la colocación del ataúd en una tumba bajo tierra que marca el inicio de su descanso eterno. Así, pese a los días del repentino deceso del humorista nacional a causa, al parecer, de un infarto, un cardiólogo explicó cuáles habrían sido los factores determinantes para que el artista fuera sorprendido por esta enfermedad silenciosa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.