Treinta años después de su primera edición, el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegará con la programación más ambiciosa de su historia. Del 6 al 15 de agosto, el encuentro cinematográfico exhibirá más de 130 largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y filmes restaurados, además de recibir a cerca de un centenar de invitados nacionales e internacionales. La edición conmemorativa no solo celebra una trayectoria consolidada, sino que vuelve a convertir a Lima en uno de los principales puntos de encuentro para el cine latinoamericano.

Bajo el lema “Vamos a vernos”, el festival reivindica la experiencia de compartir una película en comunidad, en tiempos en que el consumo audiovisual suele producirse en pantallas personales. La propuesta de este año busca recuperar ese encuentro entre realizadores, críticos y espectadores que, durante tres décadas, ha permitido descubrir nuevas voces, debatir sobre el presente de la región y fortalecer la circulación del cine independiente. A ello se suma una programación que también llegará a Cusco e Iquitos mediante funciones itinerantes.

"La Odisea", la nueva superproducción de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero, llegará al Festival de Cine de Lima como uno de los estrenos internacionales más esperados de la edición aniversario. / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

La programación reunirá producciones provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Cuba, Guatemala, Francia, España, Corea del Sur, Hungría, Polonia, Irán, Reino Unido, Estados Unidos y Perú, entre otros países. La película inaugural será “El Partido”, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, mientras que las distintas competencias convivirán con estrenos internacionales, retrospectivas y ciclos especiales que reflejan la diversidad del panorama cinematográfico contemporáneo.

La celebración por las tres décadas del festival también convocará a reconocidas figuras del cine mundial. Llegarán el director brasileño Kleber Mendonça Filho, quien recibirá un homenaje acompañado por la exhibición de algunas de sus obras más reconocidas; las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugás, referentes del cine venezolano; además de especialistas y profesionales de distintos países que participarán en clases maestras, conversatorios y actividades de formación. En total, el festival recibirá invitados procedentes de América Latina y Europa, fortaleciendo su papel como espacio de intercambio cultural.

El director brasileño Kleber Mendonça Filho recibirá uno de los homenajes centrales del festival y ofrecerá una clase maestra de ingreso libre el 15 de agosto en el Centro Cultural PUCP. | Foto: EFE

Una programación completa

El corazón del festival volverá a ser la Competencia Latinoamericana, una sección que reunirá quince largometrajes de ficción y once documentales provenientes de distintos países de la región. Las películas competirán por los principales reconocimientos del certamen, consolidando un espacio que, durante años, ha servido para descubrir a cineastas que luego alcanzaron proyección internacional. En esta edición, Perú estará representado por “La anatomía de los caballos”, de Daniel Vidal Toche, dentro de ficción, y “El coloquio de los pájaros”, de Sofía Velázquez Núñez, en documental.

El cine peruano también tendrá un espacio exclusivo mediante la Competencia Peruana, donde siete producciones de distintas regiones y estilos competirán ante un jurado internacional. La selección evidencia la diversidad temática que atraviesa actualmente la cinematografía nacional, desde relatos íntimos hasta propuestas que dialogan con la memoria, el territorio y las transformaciones sociales, confirmando el crecimiento sostenido de nuevas generaciones de realizadores.

Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2026, "Fjord", del cineasta rumano Cristian Mungiu, integra la sección Aclamadas, dedicada a algunos de los títulos más celebrados del año.

Junto a las competencias, el festival presentará una de las selecciones internacionales más atractivas de los últimos años. La sección Aclamadas reunirá títulos esperados como “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan; “Parallel Tales”, del iraní Asghar Farhadi; “Fjord”, del rumano Cristian Mungiu, reciente ganadora de la Palma de Oro en Cannes; “Minotauro”, del ruso Andrey Zvyagintsev; “Hope: El primer impacto”, del surcoreano Na Hong-jin; y “Paper Tiger”, del estadounidense James Gray, entre otros estrenos que llegarán por primera vez al público peruano.

La edición también rendirá homenaje a figuras cuya obra ha marcado el cine contemporáneo. El brasileño Kleber Mendonça Filho será reconocido con una retrospectiva integrada por “Retratos fantasmas”, “O Som ao Redor” y “Bacurau”. Asimismo, las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás protagonizarán un homenaje conjunto que incluirá la proyección de películas como “Pelo malo”, “Contactado” y “Aún es de noche en Caracas”, además de ofrecer clases maestras abiertas al público.

Estrenada en 2019 y codirigida por Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, "Bacurau" se exhibirá como parte de la retrospectiva dedicada al realizador brasileño, junto con "Retratos fantasmas" y "O Som ao Redor".

Una propuesta variada

La celebración por los treinta años también marcará una ampliación del propio concepto de festival. A las secciones tradicionales se incorporan nuevas propuestas como Cine y Música, Cine y Gastronomía, Latinoamérica – Fuera de Competencia y Preestrenos, espacios que buscan acercar el cine a otras manifestaciones culturales y ofrecer al público películas que inician aquí su recorrido internacional o exploran la relación entre el audiovisual y otras disciplinas.

El encuentro volverá a funcionar además como un espacio de reflexión sobre el presente de la industria cinematográfica. Durante diez días se desarrollarán más de cincuenta actividades entre conversatorios, clases maestras, talleres y sesiones de preguntas con cineastas. Los encuentros abordarán temas como la evolución del cine latinoamericano, el papel de las mujeres en la industria, la inteligencia artificial aplicada a la producción audiovisual, la legislación cinematográfica peruana, la preservación de archivos y los desafíos que enfrentan hoy los festivales de cine.

La Filmoteca PUCP presentará un ciclo gratuito de clásicos restaurados del cine peruano, junto con noticieros históricos y documentales que recuperan parte del patrimonio audiovisual del país.

La programación se extenderá más allá de las salas con exposiciones dedicadas al diálogo entre el cine y las artes visuales, además de una amplia muestra organizada por la Filmoteca PUCP. Esta última permitirá reencontrarse gratuitamente con clásicos restaurados del cine peruano como “Días de Santiago”, “No se lo digas a nadie”, “Los perros hambrientos” y “Paloma de papel”, reafirmando el compromiso del festival con la conservación del patrimonio audiovisual nacional. A ello se sumarán funciones gratuitas en Lima, Cusco e Iquitos, ampliando el acceso a parte de la programación.

La mirada hacia el futuro también tendrá un lugar central mediante El Mercado, plataforma integrada por las iniciativas LAB y Work in Progress, donde proyectos peruanos en desarrollo y películas en etapa de postproducción recibirán asesorías de especialistas internacionales y buscarán establecer vínculos con distribuidores, programadores y fondos de financiamiento.