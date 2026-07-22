Por Ángel Navarro Quevedo

Treinta años después de su primera edición, el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP llegará con la programación más ambiciosa de su historia. Del 6 al 15 de agosto, el encuentro cinematográfico exhibirá más de 130 largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y filmes restaurados, además de recibir a cerca de un centenar de invitados nacionales e internacionales. La edición conmemorativa no solo celebra una trayectoria consolidada, sino que vuelve a convertir a Lima en uno de los principales puntos de encuentro para el cine latinoamericano.

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