Festival de Cine de Lima PUCP: invitados, películas recomendadas y todo lo que tienes que saber

Es la temporada más agitada de la escena cultural limeña, sin dudas. Mientras la Feria Internacional del Libro sigue su curso y concluirá el próximo 16 de agosto, tan solo un día después comenzará la edición 29 del Festival de Cine de Lima, otro evento que es ya una tradición. “Distintas miradas, un punto de encuentro”, reza su lema este año, que aspira a revalorar la diversidad de propuestas que el séptimo arte suele ofrecernos. Y que se observa, de hecho, en el programa presentado ayer.

En su terna de homenajeados, por ejemplo: el actor chileno Alfredo Castro –protagonista de “Tony Manero”, “El Club” o “Tengo miedo torero”, entre otras películas–; la actriz peruana Haydée Cáceres, muy versátil no solo en el cine, sino en el teatro y la televisión; y la española Elena Vilardell, secretaria técnica y ejecutiva del programa Ibermedia, que seguramente disertará en su paso por Lima sobre la importancia de los financiamientos en el cine, en tiempos en que la nueva ley del sector ha disparado la incertidumbre.

También llamativos son los homenajes a dos figuras que fallecieron recientemente: Mario Vargas Llosa –con dos películas en la sección Cátedra Vargas Llosa– y el ícono francés Alain Delon –de quien podremos ver tres cintas–. El Espacio Filmoteca, como siempre, anuncia importantes rescates del acervo fílmico nacional, y también habrá una exposición: “Andar por las nubes”, dedicada al trabajo del sonidista Guillermo Palacios Pareja.

Y AHORA, LAS PELÍCULAS

Ya habrá tiempo de repasar detenidamente el extenso cartel compuesto por 142 películas, pero por ahora mencionaremos algunos destacables: en la competencia oficial de ficción, por ejemplo, saltan a la vista “El agente secreto” del brasileño Kleber Mendonça Filho, y la argentina “La noche sin mí” de María Laura Berch y Laura Chiabrando. En ese apartado, además, figuran tres estrenos nacionales: “Punku” de Juan Daniel Fernández Molero, “Zafari” de Mariana Rondón, y la peruano-española “Los bárbaros” Javier Barbero y Martín Guerra.

La competencia documental, habitualmente sólida, también tiene una atractiva representación peruana con las laureadas “Vino la noche” de Paolo Tizón, “La memoria de las mariposas” de Tatiana Fuentes Sadowski, y “Runa Simi” de Augusto Zegarra.

Por segundo año consecutivo vuelve la competencia peruana, esta vez con ocho películas, entre las que podemos resaltar “Uchpa, la película”, sobre la banda de rock; “Intercontinental” del trujillano Salomón Pérez; “Los inocentes” de Germán Tejada, y “Astronauta”, debut como director de Paul Vega.

Y si están en busca de las películas internacionales más comentadas de los últimos meses, pónganle el ojo a la sección Aclamadas: allí estarán “It Was Just an Accidente” del iraní Jafar Panahi (reciente ganadora de la Palma de Oro de Cannes), “Sentimental Value” del noruego Joachim Trier, “The Mastermind” de Kelly Reichardt, “Hard Truths” de Mike Leigh, “La vida de Chuck” de Mike Flanagan, y otras más.

SEPA MÁS

El Festival de Cine de Lima PUCP se celebrará en siete sedes. Las entradas y horarios ya están disponibles en https://festivaldelima.com