El libro de cuentos “Los inocentes” (1961) de Oswaldo Reynoso es una de esas obras que, mientras más joven es el lector, más lo impacta. Alberto Fuguet dijo que es un rito de pasaje de los adolescentes latinoamericanos; hombres en particular. Algo así ocurrió con Germán Tejada, quien por años tuvo en mente llevar esta historia al cine. Por una década los derechos de adaptación cinematográfica estuvieron en manos de Beto Ortiz, amigo del escritor; vencido el tiempo Tejada, forjado en las canteras de la publicidad, se metió las manos a los bolsillos y se sintió más cineasta que nunca. Era hora de trabajar.

“Los inocentes” ya está terminada y acaba de ganar el premio a Mejor película de género en el Festival de Cine de Guadalajara, México, país donde ahora vive Tejada; se mudó allí con su película, donde hizo la postproducción. El cineasta todavía no puede revelar una fecha de estreno o en qué otros festivales se proyectará el largometraje, salvo que habrá noticias más adelante. “A pesar de que es una película inspirada en el libro de Reynoso, es una película también inspirada en mi vida y termina siendo algo muy personal”, contó el cineasta a El Comercio vía Zoom.

Tejada leyó el libro a los 13 o 14 años; “me voló la cabeza”, dijo y resaltó que el texto plantea modelos de masculinidad a los que los hombres tienen que enfrentarse. En su adolescencia en ebullición, “Los inocentes”, o sea Reynoso, fue un aliado por medio de sus personajes: Cara de Ángel, Colorete, El Príncipe, Natkinkón, la collera que se debate entre el vicio y la violencia. Cada cuento está enfocado en un muchacho, pero la película cohesiona las narraciones con ambientación contemporánea al estilo punk.

Y así como Tejada arriesga también está listo para las críticas. “Estoy listo para todo. Estoy listo para que me destruyan [risas]. Sé que voy a tocar fibra, la gente es muy fan del libro, sé que me voy a enfrentar a críticas muy duras; lo que he hecho es un homenaje y una película inspirada, me he despegado del libro y he tratado de capturar la esencia porque siento que son dos lenguajes muy distintos y, finalmente, es mi versión de ‘Los inocentes’, lo que me dejó y lo que yo puedo compartir a partir de eso”.

El alma del texto

El subtexto de la obra original es abiertamente homoerótico en cómo Reynoso plasma imágenes, pero también sensaciones; las miradas de sus personajes, lo que callan. Parte del reto de la cinta es trasladar esto a otro lenguaje. “Lo que pasa con el cine y la imagen es que tiene esta cosa bien concreta, tú decides las imágenes, pero también tiene la posibilidad de ser muy sensorial a nivel visual y sonoro”, explicó el director.

“De hecho, el tráiler inicia con una escena muy homoerótica, [la pelea]. Yo siento que la pelea entre dos hombres es la expresión homoerótica más más grande, porque esa limitante que tenemos los hombres de tener contacto físico, a diferencia de las mujeres que se abrazan, que se tocan; como que la amistad va de eso también. Entre los hombres hay una barrera física muy marcada y la exploración de homoerotismo en la película va por esos momentos que tienen que ver con la pelea, con estos cuerpos rozándose. Hay una ahí hay una represión muy grande que de alguna manera se expresa”, agregó.