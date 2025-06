Mirar al cielo ha sido, durante siglos, una forma de buscar respuestas a las preguntas más complejas del universo. Para Elio Solis, el niño de 11 años que protagoniza la nueva película de Disney Pixar, el firmamento parece contener la solución a su mayor inquietud: encontrar un lugar donde realmente sienta que pertenece. Elio sueña con viajar al espacio, no para explorar sus maravillas, sino para escapar de la soledad que lo envuelve en la base militar donde vive con su tía Olga, quien asumió su cuidado tras la muerte de sus padres. Su plan suena improbable, hasta que un error en los controles militares lo pone, por accidente, en contacto con vida extraterrestre. Así comienza su inesperado viaje intergaláctico, guiado por un grupo de excéntricos alienígenas que aportan humor a una historia conmovedora sobre identidad, pérdida y pertenencia.

Como suele ser tradición en el universo de Disney Pixar, la historia de Elio germina a partir de una experiencia personal. El proyecto iba a marcar el debut en solitario de Adrián Molina, codirector de la aclamada “Coco”, quien se inspiró en sus vivencias como niño latino criado en una base de la Fuerza Aérea e hijo de un militar. Sin embargo, con la producción ya en marcha, Molina decidió dar un paso al costado para concentrarse en la ya confirmada secuela de “Coco”. En su lugar, el estudio confió la dirección a dos mujeres con sólida trayectoria en Pixar: Domee Shi, directora de “Turning Red”, y Madeline Sharafian, nominada al Oscar por su cortometraje “Burrow”. Bajo su liderazgo, la película tomó un nuevo rumbo, incorporando referencias a clásicos de la ciencia ficción y el cine de terror para construir un lenguaje visual y narrativo distinto dentro del cine de animación.

“Queremos que ‘Elio’ se sienta como una carta de amor a la ciencia ficción”, nos dice Madeline Sharafian, durante una videoconferencia con “Saltar Intro” de “El Comercio”, poco antes del estreno del filme. “Ni Domee ni yo habíamos trabajado antes en un proyecto de ‘sci-fi’ y por eso quisimos probar todos los sabores que pudiéramos conseguir. Verán que hay secciones que se sienten un poco como ‘Star Wars’ en la película, por el uso de la música, y otras secciones, que tienen un estilo muy distinto”, cuenta la directora sobre el espíritu ecléctico del filme que las llevó a incluir referencias a “La cosa” de John Carpenter y “Alien” de Ridley Scott en el metraje final.

Yonas Kibreab le presta la voz a Elio, mientras que Zoe Saldaña interpreta a la tía Olga.

El niño que habló con el universo

Desde su anuncio en septiembre de 2022, durante un evento de Disney, Elio ha atravesado cambios significativos en su trama. Basta con comparar el primer teaser, lanzado en junio de 2023, con el tráiler final para notar las diferencias sustanciales entre ambas versiones. Sin embargo, a pesar de las modificaciones, algunas escenas y personajes clave se mantuvieron intactos desde las primeras etapas del proyecto, por ser de esos que mueven las fibras más sensibles de la audiencia.

Uno de ellos es Glordon, un extraterrestre de aspecto intimidante pero de carácter entrañable, que se convierte en el primer amigo de Elio tras su llegada al Comuniverso —un espacio intergaláctico donde se reúnen líderes de distintos planetas y al que el niño accede por error. Aunque Glordon no aparece en el teaser inicial, su presencia en la historia siempre estuvo contemplada. Según explica Sharafian, es un personaje crucial para la evolución emocional del protagonista.

Remy Edgerly es Glordon, uno de los personajes de "Elio".

“Para Elio, hacerse amigo de Glordon, y ayudarlo en su viaje, le permite leer las emociones de los otros de manera diferente e incluso se puede ver que la forma en que mira a Olga, su tía, al final de la película es totalmente diferente a la forma en que la miraba al principio de la película. Y ese cambio es algo que planeamos con mucho cuidado”, asegura la directora, quien reconoce sentirse personalmente identificada con la historia.

“Al igual que Elio, yo también fui una niña muy solitaria e incluso ahora de adulta me sigue costando hacer nuevos amigos. Creo que, como se ve en la película, cuando uno se siente solo, nace este instinto de creer que hay algo malo en ti, que hay algo inherentemente roto que nunca se podrá arreglar. Y cuando entras en esa mentalidad, casi se vuelve más fácil simplemente no intentarlo y rendirse y no exponerte, que es donde conocemos a Elio al principio de la película”, reflexiona Sharafian.

Un viaje emocional

Aunque “Elio” aborda temas complejos para una audiencia joven, lo hace con una narrativa accesible, en la que muchas ideas se presentan con humor para, más adelante, resonar con una fuerza emocional inesperada.

Un ejemplo claro es la frase “Ok, adiós, te quiero”, que Elio lanza espontáneamente en su primer mensaje a los extraterrestres. Para ellos, ese gesto afectuoso se convierte en un malentendido hilarante: creen que es un saludo oficial de la Tierra, y lo repiten a lo largo del filme, dando pie a varios momentos cómicos que refuerzan el choque cultural entre humanos y alienígenas.

La historia de "Elio" se desarrolla entre una base militar al norte de California y el 'Comuniverso', un lugar en la galaxia donde se reúnen los líderes de diferentes especies.

“Los extraterrestres asumen que ese niño es el líder de la Tierra y creen que ese ‘ok, adiós, te quiero’ es la forma en la que todos nos saludamos. Así que su uso en la historia empezó como una broma. Pero lo que más me gusta es el efecto que tiene al final”, comenta la directora, entusiasmada con los efectos que tendrá la historia en el público.

“Creo que a veces los momentos más emotivos funcionan porque son una sorpresa y no esperabas sentir nada. Y en la película hay una escena que ha permanecido en la película desde casi toda su existencia, porque cuando la proyectamos con el equipo de Pixar siempre nos emocionó a todos. Y cuando algo funciona así, no lo tocas y esa frase ha estado en la película durante muchísimo tiempo”, revela Sharafian.

La película "Elio" se estrena este 19 de junio.

“¿Estamos realmente solos?” Es la pregunta que formulaba Carl Sagan en su célebre serie “Cosmos”, maravillado ante la inmensidad del universo y la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Esa misma frase, en la voz del astrofísico, suena en un momento clave de “Elio”. Pero mientras Sagan la lanzaba desde la curiosidad científica, los creadores de la película la reformulan para llevar un mensaje de esperanza.

“Elio” no ofrece respuestas definitivas, pero deja abierta una puerta luminosa: la certeza de que la conexión siempre es posible. Y que incluso los más diferentes pueden encontrar su lugar en el universo.

"ELIO" (2025) Disney Pixar Sinopsis: Elio Solis es un niño de 11 años, quien es identificado erróneamente como el líder de la Tierra tras ser abducido y transportado al 'Comuniverso', una organización interplanetaria con representantes de galaxias lejanas. Elio interactúa con excéntricas formas de vida alienígenas. Entre ellas el malvado Lord Grigon, quien atemoriza hasta a su pequeño hijo, Glordon. Fecha de estreno: 19 de junio en cines de América Latina.