La adolescencia es un periodo de cambios abruptos que nos pueden hacer sentir que perdemos el control e incluso en ocasiones convertirnos en algo monstruoso, aunque no muchas veces vemos una ficción donde esta metáfora termina en un adorable panda rojo. Esta es la premisa de “Red” (“Turning Red” en inglés), el nuevo largometraje de Pixar a estrenarse el próximo 11 de marzo en exclusiva por la plataforma de streaming Disney+.

La cinta está protagonizada por Meilin ‘Mei’ Lee (Rosalie Chiang), una típica niña de 13 años con ascendencia china que vive en un suburbio de Toronto, Canadá, a principios de los 2000 bajo el cuidado de sus cariñosos aunque sobreprotectores padres (interpretados por Sandra Oh y Orion Lee) pasando el tiempo con sus amigas y soñando con las más famosas ‘boy bands’ del momento. Pero estos días de mundana normalidad llegan a su fin cuando Mei llega a la pubertad y descubre un secreto de su familia: el hecho de que cada vez que pierde control de sus emociones, se transforma en un gigantesco panda rojo.

Historias que giran en torno de la maduración de los protagonistas no son nada nuevo en la industria y tampoco en Pixar, estudio que ha tocado el tema con diversos grados de maestría en títulos como “Luca”, “Onwards” y “Inside Out”, logrando mostrar con toque experto este delicado periodo del crecimiento humano. Pero incluso dentro de este tema ya explorado, la opera prima de Domee Shi logra tocar venas no muy exploradas, al presentar una conmovedora historia sobre padres e hijos, así como el enfrentamiento que ocurre dentro de Mei entre su identidad como heredera de dos culturas diferentes.

Semanas antes de la salida del largometraje, El Comercio y otros medios de la región tuvieron la oportunidad de hablar no solo con Domee Shi, sino también con la productora de la cinta Lindsey Collins, quienes nos revelaron detalles de su esperada cinta, los temas que quisieron dejar y la importancia de la comida en las culturas asiáticas.

De “Bao” a “Turning Red”

Aunque esta es su primer largometraje, el nombre de Domee Shi ya se había hecho conocido en 2019, cuando su cortometraje “Bao” para Pixar se llevó un Premio Oscar, victoria que hizo que la compañía la invitara a proponer una idea para una película.

“Fue muy abrumador asumir la responsabilidad de dirigir un largometraje completo viniendo de ‘Bao’, pero estaba realmente emocionada, porque se siente como si tuvieras una caja de herramientas más grande o una caja de arena más grande para jugar”, señaló la realizadora. “En lugar de los ocho minutos a los que estaba limitada con ‘Bao’, ahora tengo 90 minutos para contar esta historia más compleja sobre un padre y su hijo”.

"Bao", el cortometraje con el cual Domee Shi se llevó un Oscar. La presentación de comida siempre ha sido muy importante para la realizadora. (Fuente: Pixar /Disney)

En cierto modo “Turning Red” es una continuación de la historia que Shi ya había explorado en “Bao”, donde min pao que mágicamente adquiere vida y se convierte en el reemplazo de un hijo para una madre de familia en los suburbios.

“En el caso de Bao, la historia era un poco más sencilla y se contaba a través del punto de vista de la madre”, indicó Shi. “Creo que con ‘Turning Red’ quería cambiar de perspectiva y contar la historia desde el punto de vista del hijo, cómo es para un niña asiática inmigrante que crece atrapada entre estos dos mundos del Oriente y Occidente, adulto y niño, humano y animal. ”

Dicen que los realizadores escriben lo que conocen, y para “Turning Red” Domee Shi volcó parte de su infancia. La realizadora nació en la provincia china de Chongqing, pero su familia se mudó a Canadá cuando ella tenía dos años, por lo que pasó su infancia también en la ciudad de Toronto. Sin embargo, a pesar de estos elementos en común, la directora señaló que intentó no hacerlo demasiado autobiográfico.

“Si se parece demasiado a la vida real o a tus propias experiencias personales, no creo que puedas mirar el arte con la suficiente objetividad para tomar decisiones como qué cortar o ser tan crítico a este como sea necesario , así que definitivamente fui consciente de eso cuando escribíamos el guión de Turning Red para que no reflejara demasiado un relato al 100% de mi adolescencia creciendo con mi madre”, consideró la animadora.

La relación entre Mei (Rosalie Chiang) y su sobreprotectora madre se convierte en uno de los ejes en los que gira la historia de "Turning Red". (Fuente: Pixar /Disney)

Es así que la historia de Mei, su aceptación sobre su maduración física y los cambios de su relación con su sobreprotectora madre se diferencian de su experiencia personal. “Un montón de estas cosas siento como si todavía no las he resuelto todavía”, añadió. “Así que cuando estábamos haciendo la película, nos tomó un tiempo llegar al final porque todavía no he llegado a una conclusión satisfactoria sobre estos temas en mi propia vida”.

La productora Lindsey Collins señaló que el incluir elementos personales es algo común en los proyectos de Pixar, aunque resaltó que tarde o temprano tienes que dejar que la película “se convierta en su propio maestro a cierto grado y dejar de forzarla a convertirse en un recuento exacto de tu experiencia personal”.

Una sorpresa monstruosa

Los pandas rojos son un elemento fundamental en la película, al no ser solo en el animal en que Mei se transforma cuando pierde el control de sus emociones, sino también un ser que la conecta con sus ancestros y también con su ascendencia china. Pero, por supuesto, su principal función es ser una metáfora para los cambios que ocurren durante la adolescencia.

“Cuando pasas por la pubertad, no importa lo mucho que intentes rechazar todo eso, sigue estando dentro de ti y sin importar lo mucho que luches contra ello, no puedes detener ese cambio”, afirmó Domee Shi. “Así que creo que eso es lo que intentamos decir con las escenas con los pandas rojos: el cambio está llegando y Mei está luchando contra este tanto como puede, pero pronto se dará cuenta de que es imposible. ”

"Turning Red" es una historia sobre la maduración de una niña y los inevitables cambios que presenta la pubertad y adolescencia. (Fuente: Pixar / Disney)

Un elemento que marca el inicio de esta maduración es el cambio de color del pelo de Mei de su natural negro a un rojo casi místico luego de su primera transformación, mostrando que incluso cuando ha regresado a humana, los problemas de la protagonista no han acabado. Collins reveló que este elemento fue uno añadido ya avanzada la producción de la película.

“Es una excelente manera para recordarle a la audiencia que ella (Mei) todavía está enfrentando sus problemas y que (el panda rojo) puede salir en cualquier momento”, dijo la productora.

El sonido de una era

Un elemento a resaltar de la película es su peculiar banda sonora, llena de sonidos y música de principios del nuevo milenio. Esta estuvo a cargo del reconocido compositor sueco Ludwig Göransson, ganador del Oscar por la banda sonora de “Black Panther” y recordado por películas como “Tenet”, así como shows como “The Mandalorian”. En “Turning Red”, el artista hace su magia creando música que la propia Domee Shi describe como “new jack swing se encuentra con la flauta jazz y la música pop de principios del 2000 y finales de los 90″.

El compositor Ludwig Göransson, la directora Domee Shi y la productora Lindsey Collins durante una de las sesiones para hacer la banda sonora de “Turning Red”el 11 de octubre de 2021. (Foto: Deborah Coleman / Pixar)

“(La banda sonora) es tan única, pero también es un reflejo de Mei, porque ella no puede ser identificada como asiática o canadienseya que es una mezcla de todas esas cosas también. Así que creo que Ludwig fue capaz de capturar eso”, opinó Shi.

Por otro lado, la película también contará con la colaboración de dos músicos de alto perfil, con Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell produciendo tres canciones para la cinta animada.

“Eran nuestra opción número uno”, confirmó Lindsey Collins. “No solo po su capacidad de conectar con esta generación, sino por el hecho de que cuando les oyes hablar de sus influencias, ellos mencionan la música pop de inicios del 2000, a pesar de que su sonido es muy diferente”.

Un banquete digital

Una de las escenas mejor animadas de “Turning Red” es también una que a primera vista podría ser prescindible. Se trata de una secuencia cuidadosamente animada donde el padre de Mei cocina algunos tradicionales platillos chinos, mostrando al detalle texturas y colores que despiertan el apetito a pesar de que se sabe que se trata de unos gráficos en una computadora.

El énfasis que se puso en esa escena es casi como una firma de autor por parte de Domee Shi, quien en 2014 lanzó una tira cómica online titulada “My Food Fantasies” (Mis fantasías de comidas”). “Bao”, por supuesto, también contiene una escena con un banquete de platillos chinos.

Dibujo de la familia de Mei por Rona Liu. (Fuente: Pixar / Disney)

Sobre este aspecto, la realizadora afirmó que hacer comida apetitosa utilizando gráficos de computadora es un reto muy difícil “porque es orgánica, suave y maleable”.

“Eso era importante para mí por muchas razones, una es que sé que en las culturas asiáticas, y en muchas otras culturas, la comida es el lenguaje universal del amor”, afirmó. “Para Mei, su padre es una especie de roca blanda pero estoica en la familia, quien no habla mucho, pero que apoya a su mujer y a su hija con la comida, siendo como un sistema de apoyo para ellas. Y quería mostrar su superpoder y su papel en su hogar.”

“Y también en muchas familias chinas, no estoy seguro que se sepa, pero los hombres saben cocinar muy bien, así que quería celebrar eso con la escena”, añadió. Una realidad que en el Perú, con su afición al chifa, estamos muy familiarizados.

EL DATO

“Turning Red” se estrenará en exclusiva por Disney+ el 11 de marzo. “Bao” está ya disponible en la misma plataforma.

