Escribo estas líneas a más de 24 horas de haber visto “The Batman”, la primera cinta en solitario del héroe de la capa desde “The Dark Knight Rises” (2012). Menciono la saga dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale porque es lo primero en lo que pienso cuando se habla de Batman en el cine, más que la saga de Tim Burton o lo que lo que sea que haya hecho Zack Snyder. La película ahora en salas no es como las anteriores, de hecho, es como pocas cintas de su género.

Ciudad de sombras

En “The Batman”, Bruce Wayne (Robert Pattinson) es un millonario que se entrena por años para combatir el crimen de ciudad Gótica. No lo hace por un sentido superior de justicia, sino como retribución tras el asesinato de sus padres; crimen del que fue testigo. Como mencionó el primer tráiler, este “Batman”, que lleva dos años en el puesto, dice ser la venganza personificada. El Wayne de Pattinson es un vengador salvaje que no pide ni perdón ni permiso, pero que tampoco mata. Él impone miedo y dolor en la mente de los criminales, pero es consciente que este modo de proceder no ha tenido mayor efecto en las cifras de criminalidad de ciudad Gótica.

Con esta aproximación, Warner Bros. ejecuta un poco la fórmula de Sony Pictures con “Spiderman: Homecoming”; que presentó a al héroe sin necesidad de mostrar por enésima vez su origen. El crimen de los Wayne se menciona, pero carece de representación visual. Tampoco es que haga falta, pues las consecuencias del mismo están claras en el protagonista. Nótese que hasta ahora no he descrito la trama, pero sí el tono. Matt Reeves, director de la excelente “La guerra por el planeta de los simios” (2017), se toma su tiempo en pintar una ciudad sin esperanza para su héroe oscuro.

Este Batman tiene como reto detener al Acertijo (Paul Dano), quien lleva a cabo asesinatos selectivos entre los más poderosos de la ciudad. En cada escena del crimen deja una tarjeta para el héroe, que tiene pistas de lo que hará después. Las respuestas a estas adivinanzas prometen cambiar no solo la ciudad, sino al héroe .

¿Justicia o venganza?

Pattinson ofrece la performance más honesta que Batman haya tenido en el cine. Tradicionalmente, Bruce Wayne es un seductor cortés cuando está de cara al público, mientras que bajo la máscara habla poco y golpea mucho; ejerce la violencia sin consecuencias. El Wayne de esta película es huraño en el trato con amigos y enemigos, está menos preocupado en mantener una tapadera que en ejecutar su objetivo.

¿Batman es un justiciero o un resentido? Hace unos años hacía esta pregunta a mis amigos fans del cómic y casi siempre la respuesta era lo segundo. La justicia tiene sus métodos imperfectos, lentos incluso; pero son los que tenemos. Batman se zurra en el debido proceso en favor de la solución rápida, golpea el síntoma y no cura la enfermedad. Tampoco rinde cuentas . La película de Reeves, y en esto coincide con la saga de Nolan, ataca este problema; pero a diferencia de su predecesora no ofrece una solución, sino que se sumerge en el momento. Tampoco pregona, pues cualquier significado está en la mente del espectador.

Con “The Batman”, Reeves consigue el ansiado equilibrio del cine moderno de superhéroes: ser fiel al cómic (muy fiel en este caso) y, al mismo tiempo, tener suficiente novedad en el tratamiento como para atraer al público que no ve esta clase de películas. No es una historia solo para los “fans”, pues desafía lo establecido para contar una historia coherente con el diseño de su mundo. Al menos un par de conceptos que fueron “escritura sagrada” en la historia del héroe son desafiados en la cinta. Al mismo tiempo, elementos del cómic que no se ven normalmente en el cine toman volumen, como el uso del narrador al principio de la película.

Por el lado de los antagonistas, el Acertijo (Paul Dano) es la gran revelación de la película. Perturbador bajo la máscara, un elemento no presente en el cómic, donde solo lleva un antifaz; lo es incluso más cuando deja ver la cara . El actor tiene poco con lo que trabajar, lo cual es parte del concepto de “The Batman”, al ser el personaje un enigma; pero le bastan esos trazos para proyectarse como un peligro. Lo más terrorífico del Acertijo es lo común que parece, lo poco imponente de su apariencia, lo fácil que es subestimarlo. Él bien podría ser tu vecino o tu compañero de trabajo. Otro punto a favor es lo bien que funciona como contrapunto a Batman, donde ambos son opuestos y también tienen demasiados puntos en común; lo cual refuerza la enajenación del primero y la humanidad del segundo.

También destaca Selina Kyle, más conocida como Gatúbela (Zoë Kravitz), cuya trama, si bien se cruza con la de Batman, no se subordina a él ni a nada. Si hablamos de química, la que comparten ambos solo puede ser comparada al cómic.

Una película con problemas

Pero no todo es perfecto con “The Batman”, cuyos fallos están más por el lado de la trama que de las performances o el tono. Al manejarse como una película clásica de detectives, donde el protagonista persigue al asesino, que siempre está un paso por adelante, es vital que la sucesión de trucos sea sólida, así como la gran revelación. En ese aspecto, la pirotecnia final del villano al final no termina de encajar con lo que se plasma antes en la narración . Pero incluso si se obvia esta parte, porque a fin de cuentas el Acertijo es un enajenado y como tal no todas sus acciones se ajustan a la lógica, hay un trozo de su plan que no termina de atarse con el resto de la película (más sobre esto al final del texto).

“The Batman” brilla cuando desafía los conceptos establecidos en la franquicia. Se trata de puntos de inflexión que provocan un cambio en este héroe que busca venganza, pero que al final de su aventura encuentra algo más. “Puede ser poética o ciega, pero, si es denegada, violencia encontrarás”. La película revela la respuesta a este acertijo en sus primeros minutos, pero no explora sus verdaderas consecuencias hasta muy adelante. Consecuencias donde la venganza para nada sirve y donde, más que nunca, es necesario un héroe.

Pensamientos sueltos (con algunos SPOILERS)

“The Batman” es mejor que “Batman Begins” (2005), pero se ubica unos puntos por debajo de “The Dark Knight” (2008).

Como siempre, Michael Giacchino hace un buen trabajo con la música.

Hay algunos juegos de palabras del Acertijo que, por ser en inglés, no consiguen ser adaptados totalmente en los subtítulos.

Es una pena que la película no desarrolló lo suficiente ni a Alfred (Andy Serkis) ni a Jim Gordon (Jeffrey Wright). Será para la secuela.

La secuela todavía no se confirma, pero si tomamos en cuenta que hay un cameo del Joker (Barry Keoghan), esto es inevitable.

Tuvieron un rol pequeño, pero notable: John Tuturro como Carmine Falcone, Colin Farrell como el Pingüino y Gil Pérez-Abraham como el oficial Martínez; el único policía que se enfrentó a Batman en la primera escena del crimen.

En el acto final, la aparición súbita de los seguidores del Acertijo, quienes se ven atraídos por su conducta disruptiva, no está atada al discurso de la película. El guion quiere enfocarse en el efecto que la decepción en las autoridades tiene en el ciudadano; pero esa semilla no encuentra un terreno fértil.

Qué refrescante es ver a Batman perder en el cine. Lo curioso es que, a pesar de eso, da la sensación de que el personaje ganó algo.

Calificación

4 estrellas de 5

DATO

“The Batman” está solo en cines. Eventualmente, llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

