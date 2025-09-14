DC Comics sorprendió a los fans al cancelar de forma repentina su nuevo cómic derivado de Batman, tras la polémica que desataron en redes sociales unas publicaciones de su guionista en las que aparentemente celebraba el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

La serie, titulada Red Hood, estaba escrita por Gretchen Felker-Martin e ilustrada por Jeff Spokes. La historia seguiría a Jason Todd, quien deja Gotham para mudarse a una ciudad inspirada en Nueva Orleans, llamada New Angelique, donde se uniría a la Cazadora para resolver un misterioso caso de asesinato.

En junio, la autora adelantó lo que podían esperar los lectores: “Sudor, sangre y quemaduras de pólvora. Huesos rotos y control mental. Una ciudad podrida desde adentro. Jason está pasando por el infierno en la caza de un telépata enigmático, y nos está llevando con él. Estoy encantada de liderar esta nueva etapa de Red Hood junto a Jeff Spokes.”

El primer número salió a la venta el mismo día que se anunció la cancelación, mientras que los números siguientes fueron retirados. (Foto: DC Comics)

El anuncio oficial de la cancelación llegó el 10 de septiembre, el mismo día en que salió a la venta el primer número de la serie. DC confirmó que las siguientes entregas no serían publicadas.

Según reportaron medios en Estados Unidos, la editorial notificó a las tiendas que los pedidos de los números 2 y 3 quedaban anulados y que serían reembolsados por todas las copias facturadas del número 1, incluso si ya habían sido vendidas.

“DC Comics cancela los pedidos existentes de Red Hood #2 y Red Hood #3, así como cualquier pedido de futuros números de la serie… acreditará a los minoristas todas las copias facturadas de Red Hood #1, incluidas aquellas que ya se hayan vendido,” informó la compañía a los minoristas, de acuerdo con el medio Popverse.

La editorial informó que reembolsará a los minoristas todas las copias facturadas, incluso las ya vendidas. (Foto: DC Comics)

El segundo número debía publicarse el 2 de octubre y el tercero el 12 de noviembre; sin embargo, todo quedó detenido después de que se conocieran los mensajes de Felker-Martin en Bluesky, una cuenta que luego fue suspendida. Entre los comentarios estaban frases como: “Pensamientos y oraciones, nazi malvado” y “Espero que la bala esté bien después de tocar a Charlie Kirk.”

La guionista, quien es trans y suele participar activamente en debates políticos en internet, ya había sido suspendida temporalmente a comienzos de este año por publicaciones sobre J.K. Rowling, autora de Harry Potter, acusada en reiteradas ocasiones de transfobia.

En esta ocasión, DC declaró a The Wrap que respeta el derecho a la expresión personal de sus creadores, pero advirtió que “las publicaciones o comentarios públicos que puedan interpretarse como una promoción de la hostilidad o la violencia son incompatibles con los estándares de conducta de DC.”

La decisión generó reacciones divididas entre los fanáticos, algunos decepcionados por la cancelación y otros críticos con la obra desde el inicio. (Foto: DC Comics)

Mientras tanto, la noticia se dio a conocer poco después de confirmarse la muerte de Charlie Kirk, de 31 años, quien fue asesinado de un disparo en el cuello durante una charla en la Utah Valley University frente a 3,000 asistentes.

En redes sociales, los fans reaccionaron con opiniones divididas: algunos lamentaron la cancelación de Red Hood, mientras otros criticaron la calidad del cómic desde el inicio.

¿Quién es Red Hood?

Red Hood, o Capucha Roja, es un alias en el universo de DC Comics. El más conocido es Jason Todd. Antes, fue el segundo Robin, el compañero de Batman, después de que Dick Grayson dejara el papel. Su historia es una de las más trágicas en el mundo de Batman.

Jason fue brutalmente asesinado por el Joker. Tiempo después, fue revivido y regresó a Gotham como Red Hood. Su nueva identidad nació de su resentimiento hacia el Joker y hacia Batman por no haberlo vengado.

Como Red Hood, Jason es un antihéroe. Usa métodos más violentos que Batman, como armas de fuego y no tiene reparos en matar criminales. Esto lo pone en conflicto constante con los demás superhéroes, pero a veces también fue un aliado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí