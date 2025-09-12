Luego de la muerte de Charlie Kirk, figura mediática conservadora y aliado de Donald Trump, South Park decidió retirar -de manera rápida- una parodia central en el episodio “Got A Nut” de sus repeticiones nocturnas, generando sorpresa y debates entre usuarios y fanáticos de la serie.

Kirkl murió el 10 de septiembre como consecuencia de un disparo durante un evento universitario en Utah. Por ello, como muestra de respeto, Comedy Central retiró el episodio 2 de la temporada 27 en el Eric Cartman aparece como Charlie Kirk.

¿Qué pasó con el episodio de South Park que parodió a Charlie Kirk?

“Got A Nut”, segundo episodio de la temporada 27, emitió a Eric Cartman imitando el estilo y discurso de Charlie Kirk: crea su propio podcast de derecha, debate con mujeres, consigue un look que homenajea el peinado de Kirk y busca ganar el ficticio “Premio Charlie Kirk para Jóvenes Debates Magistrales”.

La sátira fue recibida por Kirk con humor; él mismo declaró en redes, apenas un día después de su emisión el 6 de agosto, que se sentía “honrado” e incluso cambió su foto de perfil en X por una imagen de Cartman parodiándolo.

Todo cambió tras el trágico tiroteo en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre, que resultó en la muerte de Kirk. Apenas unas horas después, Comedy Central sustituyó las repeticiones previstas de “Got A Nut” por otro episodio, retirándolo de la rotación lineal. Usuarios de Reddit y foros notaron el cambio y confirmaron que la cadena saltó directamente del episodio 1 al 3 aquella noche.

¿Cuándo se emitió, por qué se eliminó y cómo se puede ver ahora?

El episodio se estrenó el 6 de agosto y formaba parte de la rotación semanal de South Park. Tras el fallecimiento de Kirk, Comedy Central optó por retirarlo de la transmisión nocturna en señal de respeto a su familia y seguidores, aunque no emitió un comunicado formal sobre la decisión. No obstante, “Got A Nut” sigue disponible en streaming para quien desee verlo: Paramount+ y CC On Demand lo mantienen íntegro dentro de la temporada 27, lejos de la cancelación o censura total.

Quienes buscan el controversial capítulo pueden acceder a él con una suscripción a Paramount+ en Estados Unidos. La temporada sigue transmitiéndose los miércoles a las 10 p.m. en Comedy Central, con actualizaciones semanales de catálogo en la plataforma de streaming.

South Park profundiza en la sátira política

La última temporada de South Park profundizó en la sátira política. Se burla no solo de Kirk, sino de otros aliados de Donald Trump como JD Vance y Kristi Noem. El enfoque mordaz de la serie reabrió el debate sobre los límites del humor y la influencia cultural de la animación adulta. Tras la muerte de Kirk, tanto Comedy Central como la propia comunidad de fanáticos debaten el lugar de la sátira, la memoria y el respeto a figuras públicas.

