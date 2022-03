Conforme a los criterios de Saber más

“The Batman”, el esperado reinicio protagonizado por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell se estrena este 4 de marzo en todos los cines del mundo. Para quienes ya tuvieron la oportunidad de verla, es inevitable no mencionar si la cinta tiene o no una escena post crédito, un detalle muy esperado en las películas de superhéroes.

La respuesta es sí y no. Y te explicamos a continuación, por qué.

Antes que nada, todos sabemos que el gran villano de esta nueva versión cinematográfica del ‘Hombre Murciélago’ es el ‘El acertijo’, personaje interpretado por Paul Dano. Este maquiavélico ser surgido en Detective Comics en 1948, es el que conducirá la trama de la cinta, con unas adivinanzas que de no ser descifradas provocarán la muerte de más de un personaje.

El acertijo es desde su aparición en Detective Comics en 1948, uno de los grandes enemigos de Batman.

Y será precisamente Batman el que asuma la difícil misión de adivinar los acertijos que el verde personaje ponga sobre la mesa. Sin ánimo de hacer spoiler, el final de la nueva cinta del ‘Caballero de la noche’ no es para nada cerrado, todo lo contrario. La historia de varios de sus personajes han quedado expuestos a seguir creciendo, por más que parezca que ‘Hombre Murciélago’ ha terminado con ellos.

Es el caso de ‘El acertijo’, quien a pesar del castigo recibido por la ola de desgracias que ha ocasionado en Gotham, bien podría seguir haciendo de las suyas gracias a la repentina aparición de otro desequilibrado enemigo de Batman.

Paul Dano, dando vida a El acertijo de The Batman.

Pero vayamos a la escena post crédito. Decíamos que esta existe y no en “The Batman”. Existe porque es una escena al fin y al cabo que veremos al final de los créditos de la película pero no aparece ningún personaje ni acción relacionada a estos.

Lo que verás es una imagen con el característico símbolo de interrogación (?) de ‘El acertijo’. Segundos después, la palabra Adiós aparecerá en pantalla, como dándonos a entender que es posible que volvamos a ver al gran villano en una secuela del Batman de Robert Pattinson.

Paul Dano (El acertijo) en una escena de The Batman.

Así que si no quieres perderte esta imagen, te recomendamos ser paciente y salir de la sala de cine, después de los créditos finales.

DATO

- “The Batman”, cuyo presupuesto fue de más de 100 millones de dólares podría tener no solo una sino varia secuelas, reveló Matt Reeves. “Estamos intentando lanzar este universo y si el mundo lo acoge... tenemos muchas posibilidades abiertas”, sostuvo el escritor y director de esta nueva versión cinematográfica.

