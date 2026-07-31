Llegó el momento que muchos fans de Batman esperaban. Y es que la serie animada “Batman: Caped Crusader” (en español: “Batman: El enmascarado”) regresó al catálogo de Amazon Prime Video con su segunda temporada y esta vez lo hace apostando por un tono todavía más oscuro dentro de su universo noir. Así, si eres de los que disfrutó de la primera tanda de episodios de la producción y te preguntas de qué trata esta nueva etapa, quédate aquí, porque te lo cuento en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta ficción marcó el regreso de Bruce Timm, la mente detrás de la mítica “Batman: The Animated Series” de los años 90, ahora acompañado por los productores Matt Reeves y J.J. Abrams.

Además, esta segunda temporada llega dirigida a un público que ya conoce el tono adulto y pausado de la primera entrega, más cercano al policial clásico que a la acción desbordante de otras versiones del personaje.

¿DE QUÉ TRATA “BATMAN: CAPED CRUSADER”?

“Batman: Caped Crusader” sigue los primeros años de Bruce Wayne como el vigilante enmascarado, en una Gotham City de ambientación retro inspirada en las décadas de 1940 y 1960.

Así, la producción es una reinvención de la mitología del Caballero Oscuro, quien libra noche tras noche una guerra solitaria contra el crimen.

En la segunda temporada, Batman continúa enfrentando la corrupción del jefe criminal Rupert Thorne y a su implacable brazo derecho, El Acertijo, mientras trabaja en tensa colaboración con el comisario Gordon y su hija Barbara.

Cabe resaltar que esta entrega también introduce al Joker, cuya aparición ya se había insinuado al final de la primera tanda de capítulos, con una versión más fría y calculadora del payaso del crimen.

EL TRÁILER DE “BATMAN: CAPED CRUSADER” - TEMPORADA 2

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “BATMAN: CAPED CRUSADER” - TEMPORADA 2 Y DÓNDE VERLA?

Los diez episodios de la segunda temporada de “Batman: Caped Crusader” llegaron completos el viernes 31 de julio del 2026 a Amazon Prime Video.

La disponibilidad de la serie es mundial dentro del catálogo de la plataforma, a través de este enlace.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “BATMAN: CAPED CRUSADER” - TEMPORADA 2?

Bruce Timm vuelve a estar al mando del proyecto junto al showrunner Geoffrey Thorne, con Christina Sotta, Christopher Berkeley y Matt Peters como directores de esta nueva tanda.

Por otro lado, la producción ejecutiva reúne nuevamente a Timm, Matt Reeves y J.J. Abrams, además de James Tucker, Rachel Rusch Rich, Sam Register y Sarah Geismer.

La música, por su parte, corre a cargo de Frederik Wiedmann y el proyecto sigue bajo el sello de Warner Bros. Animation, DC Studios, Bad Robot Productions de Abrams y 6th & Idaho de Reeves.

¿CÓMO RECIBIÓ LA CRÍTICA A “BATMAN: CAPED CRUSADER” - TEMPORADA 2?

Las primeras reseñas de la temporada son mayoritariamente positivas.

Según Collider, esta segunda entrega es “más experimental” que la anterior y logra mantener la esencia del personaje, pero el medio señala que la conexión entre episodios resulta más irregular que en la primera temporada.

Y, de acuerdo con DiscussingFilm, la serie continúa presentando un noir estilizado que sigue destacando por encima de otras propuestas animadas del género de superhéroes.

Hasta el momento, la temporada acumula un 88% de aprobación en Rotten Tomatoes con 17 reseñas contabilizadas, cifra que se compara con el 94% que mantiene la primera entrega entre la crítica en ese mismo portal.

El póster oficial de la segunda temporada de "Batman: Caped Crusader" (Foto: DC Entertainment / Warner Bros. Animation)

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