La leyenda de Batman llega con una reinvención audaz y profundamente latinoamericana en “Batman Azteca: Choque de Imperios”. La esperada película animada dirigida por Juan Meza-León reimagina al icónico superhéroe de DC como un guerrero mexica que enfrenta nada menos que la conquista española liderada por Hernán Cortés. Con esta propuesta, DC y Warner Bros. Animation se adentran en un terreno inexplorado: fusionar la mitología del cómic con la riqueza cultural e histórica de México.

¿DE QUÉ TRATA “BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS”?

La trama sigue a Yohualli Coatl, un joven azteca cuya vida cambia radicalmente cuando su padre es asesinado por los conquistadores españoles. Movido por el dolor y la necesidad de proteger a su pueblo, advierte al rey Moctezuma del peligro inminente y colabora con los sacerdotes del templo de Tzinacan para crear armas y equipo que le permitan enfrentarse a la amenaza. Su alter ego, Batman, no solo simboliza justicia, sino también resistencia frente a un invasor poderoso.

La producción es fruto de una colaboración histórica: Ánima Estudios de México y Particular Crowd de Estados Unidos, en asociación con Warner Bros. Animation, DC Studios y Chatrone. No es solo un ejercicio de creatividad, sino también un símbolo del interés de HBO Max Latinoamérica en producir contenidos originales para la región.

De hecho, “Batman Azteca” es una de las apuestas más ambiciosas dentro de una estrategia que planea lanzar decenas de títulos creados desde y para América Latina.

El actor Horacio García Rojas es el protagonista de la película (Foto: Warner Bros)

EL REPARTO DE ACTORES DE “BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS”

El elenco principal destaca por combinar talento mexicano y español. Horacio García Rojas presta su voz a Yohualli Coatl/Batman, aportando intensidad y emoción a un héroe en busca de venganza. Omar Chaparro da vida a Yoka, una versión reinterpretada del Guasón, un sacerdote que, llevado por su fe y la locura, termina siendo un enemigo temible.

Por su parte, Álvaro Morte, conocido mundialmente por “La Casa de Papel”, interpreta a Hernán Cortés, representado aquí como un conquistador con tintes de Dos Caras.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “BATMAN AZTECA: CHOQUE DE IMPERIOS”?

Para los fanáticos mexicanos, la experiencia será doblemente especial: la película se estrenará en cines de México el 18 de septiembre de 2025, un día cargado de simbolismo por su cercanía con las celebraciones patrias. Este estreno en pantalla grande busca resaltar la conexión cultural con el público local antes de dar el salto global.

A nivel internacional, quienes quieran disfrutarla podrán hacerlo un día después, el 19 de septiembre, a través de HBO Max. Bastará con una suscripción activa para ver cómo Batman se transforma en Yohualli Coatl y se enfrenta a los conquistadores en una animación que mezcla acción, historia y mitología mexicana.

EL ESTRENO NO HA ESTADO EXENTO DE POLÉMICA

Tras su presentación en la Comic-Con de San Diego y la difusión del tráiler en redes sociales, algunos críticos acusaron a la cinta de ofrecer una representación excesivamente negativa de los españoles, tildándola de “hispanofóbica” y promotora de la llamada leyenda negra. Sin embargo, estas críticas no han hecho más que aumentar el interés del público, curioso por ver cómo se desarrolla la historia en pantalla.

