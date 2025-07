Batman y sus aliados luchan para proteger Gotham City de una invasión de criminales al estilo yakuza, liderados por una versión alternativa de la Liga de la Justicia, en “Batman Ninja vs. Yakuza League”, película de superhéroes de anime dirigida por Junpei Mizusaki y Shinji Takagi a partir del guion de Kazuki Nakashima. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto de voces? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Se trata de la secuela de la película de anime de 2018 “Batman Ninja” y está dirigida por Jumpei Mizusaki (“Batman Ninja”) y Shinji Takagi (“Steamboy”). Mientras que el diseños de personajes está a cargo de Takashi Okazaki y la música fue responsabilidad de Yugo Kanno.

Koichi Yamadera (“Cowboy Bebop”, “Ghost in the Shell”), Yuki Kaji (“Attack on Titan”) y Kengo Kawanishi (“Kaiju No. 8”) encabezan el elenco de voces de “Batman Ninja vs.Yakuza League”. Bryson Baugus, Akio Ôtsuka, John Swasey, Daisuke Ono, Ayane Sakura, Romi Park, Aaron Campbell y Hôchû Ôtsuka también son parte del elenco.

Akio Ôtsuka le da voz a Aquaman en la película anime "Batman Ninja vs. Yakuza League" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “BATMAN NINJA VS. YAKUZA LEAGUE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Batman Ninja vs. Yakuza League”, “en esta secuela de ‘Batman Ninja’, la familia Batman regresa al presente para descubrir que Japón ha desaparecido y que una isla gigante, Hinomoto, se alza sobre Ciudad Gótica. En la cima se encuentran los Yakuza, un grupo de individuos con superpoderes que reinan sin honor ni humanidad y que se parecen sospechosamente a la Liga de la Justicia. ¡Ahora, Batman y sus aliados deben salvar Ciudad Gótica!”

Por lo que he visto en el tráiler, Japón ha desaparecido, al igual que la Liga de la Justicia, así que Batman y su familia deben recuperar el motor quake para regresar el espacio-tiempo a la normalidad.

¿CÓMO VER “BATMAN NINJA VS. YAKUZA LEAGUE”?

“Batman Ninja vs. Yakuza League” se lanzó en descarga digital el 18 de marzo de 2025 y en Ultra HD Blu-ray, Blu-ray y DVD el 15 de abril. Pero llega a Max el jueves 3 de julio.

Por lo tanto, para ver la secuela de “Batman Ninja” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BATMAN NINJA VS. YAKUZA LEAGUE”

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “BATMAN NINJA VS. YAKUZA LEAGUE”

Kôichi Yamadera le da voz a Batman

Yûki Kaji le da voz a Robin

Kengo Kawanishi le da voz a Red Robin

Bryson Baugus le da voz a Damion Wayne

Akio Ôtsuka le da voz a Aquaman

John Swasey le da voz a Ra’s Al Ghul

Daisuke Ono le da voz a Nightwing

Ayane Sakura le da voz a Green Lantern

Romi Park le da voz a Wonder Woman

Aaron Campbell le da voz a Clark Kent

Hôchû Ôtsuka le da voz a Alfred Pennyworth

Rie Kugimiya le da voz a Harley Quinn

Akira Ishida le da voz a Red Hood

Molly Searcy le da voz a Diana Prince

Wataru Takagi le da voz a Joker

Karlii Hoch le da voz a Harley Quinn

Joe Daniels le da voz a Bruce Wayne

Nobuyuki Hiyama le da voz a The Flash

Romi Park le da voz a Wonder Woman en la película anime "Batman Ninja vs. Yakuza League" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “BATMAN NINJA VS. YAKUZA LEAGUE”?

“Batman Ninja vs. Yakuza League”, producción de Warner Bros. Japón en colaboración con el estudio de animación japonés Kamikaze Douga, tiene una duración de 89 minutos, es decir, 1 hora y 29 minutos.

