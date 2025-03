Ben Affleck, durante varios años, interpretó el papel de ‘Batman’ en la pantalla grande y, aunque ya no lo hace, recientemente le preguntaron algo puntual sobre su etapa ‘dándole vida’ al superhéroe de ‘DC’ y ahí acabó revelando qué es lo que salió mal en su versión del popular personaje de cómic. ¿Qué dijo exactamente? Descúbrelo aquí.

El actor de Hollywood conversó con GQ y durante una parte de la entrevista le hicieron esta consulta: “¿Tienes un pensamiento coherente o un resumen de tu tiempo con el personaje de ‘Batman’?”. Apenas escuchó esa interrogante, el artista sorprendió con su respuesta.

“Me lo pasé genial. Me encantó hacer la película de ‘Batman’. Me encantó ‘Batman v Superman’. Y me gustaron mis breves colaboraciones en ‘The Flash’ y cuando trabajé con Viola Davis en ‘Escuadrón Suicida’ durante un par de días”, dijo al inicio. “En cuanto a la creatividad, creo que me gusta la idea y la ambición que tenía, que era la de un ‘Bruce Wayne’ mayor, roto y dañado. Y fue algo que realmente buscamos en la primera película”, agregó.

Ben Affleck aseguró que le gustó la película ‘Batman vs Superman: El Origen de la Justicia’. (Foto: Bellocqimages / Bauer-Griffin / Getty Images)

Su hijo llegó a tener miedo de ver la película de ‘Batman’ de su padre

Más adelante, reveló que él llegó a darse cuenta de que había un problema. “Pero lo que pasó fue que empezó a resultar demasiado mayor para gran parte del público. Incluso mi propio hijo (Samuel) en aquel momento tenía demasiado miedo de ver la película. Así que cuando lo vi, pensé: ‘¡Mierda, tenemos un problema!’”, aseguró.

Ben Affleck con su hijo Samuel viendo un partido de baloncesto entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images)

“Creo que fue entonces cuando surgió un cineasta que quería seguir por ese camino y un estudio que quería recuperar a todo el público joven, con objetivos contrapuestos. Entonces tienes dos entidades, dos personas que realmente quieren hacer algo diferente y esa es una receta realmente mala”, indicó después el actor, que también, durante la entrevista, recalcó que, de momento, no tiene interés de volver a ese género de películas “en particular” debido a que ha perdido “el interés”.