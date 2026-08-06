Mariana Rondón y Marité Ugas serán homenajeadas durante la ceremonia inaugural del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP en reconocimiento a su trayectoria en el cine latinoamericano.
Mariana Rondón y Marité Ugas serán homenajeadas durante la ceremonia inaugural del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP en reconocimiento a su trayectoria en el cine latinoamericano.
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP abrirá oficialmente hoy una edición especial por su aniversario número treinta con una ceremonia que reúne a destacados representantes del cine peruano e iberoamericano. La jornada comenzará con la tradicional Alfombra Azul en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y continuará en el Teatro NOS, donde se dará inicio a diez días de proyecciones, encuentros y actividades dedicadas al séptimo arte.

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