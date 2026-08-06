El 30.° Festival Internacional de Cine de Lima PUCP abrirá oficialmente hoy una edición especial por su aniversario número treinta con una ceremonia que reúne a destacados representantes del cine peruano e iberoamericano. La jornada comenzará con la tradicional Alfombra Azul en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y continuará en el Teatro NOS, donde se dará inicio a diez días de proyecciones, encuentros y actividades dedicadas al séptimo arte.

Uno de los momentos centrales de la inauguración será el homenaje a las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugas, dos realizadoras cuya trayectoria ha dejado una huella en el cine latinoamericano. El reconocimiento destaca una obra caracterizada por la exploración de problemáticas sociales y humanas que ha logrado proyección internacional, reafirmando el compromiso del festival con la difusión y valoración del cine de la región.

La proyección de El Partido marcará el inicio oficial de la programación del festival, que se desarrollará del 6 al 15 de agosto con funciones y actividades especiales.

La ceremonia también incluirá un homenaje póstumo a Ana María Teruel, figura clave en los inicios y consolidación del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP. Además, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio del Valle, ofrecerá las palabras de bienvenida a los invitados, cineastas, autoridades y asistentes que participarán en esta edición conmemorativa.

La noche culminará con la proyección de El Partido, película encargada de inaugurar oficialmente la programación del festival. Del 6 al 15 de agosto, el certamen ofrecerá más de 130 películas, encuentros con realizadores, clases maestras y actividades especiales, consolidando una vez más al Festival Internacional de Cine de Lima PUCP como el principal espacio de exhibición y reflexión cinematográfica del país y uno de los más importantes de América Latina.