Jason Mraz, pronto en Lima: “Pasé de sentirme solo y perdido a llenar ese vacío con una canción”

El cantante estadounidense se presentará el 12 de marzo en el Costa 21 para presentar sus temas clásicos.

El cantante estadounidense se presentará el 12 de marzo en el Costa 21 para presentar sus temas clásicos.

El cantante estadounidense se presentará el 12 de marzo en el Costa 21 para presentar sus temas clásicos.
El cantante estadounidense se presentará el 12 de marzo en el Costa 21 para presentar sus temas clásicos.
Por Ángel Navarro Quevedo

Jason Mraz despierta temprano. No por disciplina new age ni por pose de artista retirado, sino porque la tierra tiene su propio reloj. En su granja de Virginia, el músico cambia la guitarra por las manos sucias, observa el ritmo lento del paisaje y aprende, otra vez, a vivir más lento. Ese entorno —dice— no solo sostiene su vida diaria, también sostiene su arte. Allí escribe, piensa y se permite ser ruidoso cuando hace falta, pero también callar.

