En el Perú, el fenómeno BTS es tan intenso que, según RENIEC, al menos 1.800 padres peruanos inscribieron a sus hijos con nombres inspirados en los siete integrantes de la banda surcoreana. Este dato da la medida de cuán competitivo será conseguir un asiento en su próximo concierto, cuando BTS llegue a un estadio del país en octubre de 2026. Antes del anuncio de su gira global, las llamadas Army, el ejército de fans del grupo de k-pop, esperaban descifrar los códigos que usa HYBE, disquera detrás de la banda, para organizar la experiencia musical en diferentes países.

Sus respuestas están en Weverse, la red social donde los siete integrantes se comunican con sus seguidoras.​​ Desde este canal descargable desde la tienda de cualquier dispositivo móvil, V, RM, Jungkook, Jimin, Jin, Suga y J-Hope se mantienen en contacto con sus seguidoras. Para ello, el fandom consigue diferentes beneficios por pagar una suscripción para ser miembro del club de fans a nivel internacional.

Importante: Ya pasó la fecha para tener prioridad en la preventa de entradas, que se consigue teniendo una suscripción en Weverse. Lo desarrollamos más adelante.

Foto oficial desde la página web de BTS, donde aparecen los siete integrantes de la banda surcoreana. (Foto: BTS Web Page)

Membresía Army para ser súper fan de BTS: Global, US, Japan y digital

La ARMY Membership es la membresía oficial del fanclub de BTS, gestionada a través de Weverse Shop, un espacio dentro de la aplicación que funciona como una tienda digital de HYBE. Es decir, un registro anual que reconoce a cada persona como miembro oficial y activa beneficios ligados a la comunidad, la tienda y los conciertos.​​

Fechas para las preventas y venta de entradas a los conciertos globales de BTS. (Foto: Captura BTS Official)

Dentro de Weverse Shop existen tres variantes de ARMY Membership en el planeta: Global, US y Japan, además de una suscripción separada llamada Weverse Digital Membership que no es fanclub. La versión Global está pensada para la mayoría de países, incluida Latinoamérica, mientras que la US y la Japan FC exigen dirección y número de celular locales para la verificación.​​

La Digital Membership se compra directamente en la app de Weverse y ofrece ventajas solo dentro de la plataforma —subtítulos en vivo, descarga de VOD, fan letters ilimitadas—, pero no brinda certificación como ARMY oficial ni acceso a beneficios de fanclub como preventas de conciertos o kits de productos en físico. Para el caso de Perú y el resto de Sudamérica, la que cuenta de cara al tour es la ARMY Membership Global, no la digital.​​

Algunos consideraciones para acceder a esos privilegios de la membresía más importante (Global) son, por ejemplo, usar la misma cuenta (correo electrónico) en Weverse y en Weverse Shop, porque todo se valida contra un mismo perfil. Al completar la compra, la app genera una tarjeta de membresía digital y un ID único de nueve caracteres que empieza con “BA”, código que se ha vuelto oro puro para cualquier ARMY que quiera entrar a las preventas del BTS World Tour 2026.​​

Beneficios principales de la ARMY Membership Global

La membresía Army Membership Global tiene una duración de 365 días a partir de la fecha de compra y puede renovarse anualmente. El 17 de enero, se habían agotado las suscripciones, para días después reactivarse. Hoy figura con un precio promedio de 75 soles (19.67 dólares americanos).

Desde Perú, algunas army creadoras de contenido recomiendan hacer el proceso de compra abriendo una cuenta de PayPal, vinculando una tarjeta de débito o crédito local y luego descargando la app Weverse en el celular. Una vez dentro, hay que entrar a Weverse Shop, elegir al artista “BTS”, ir a la pestaña “Membership” y seleccionar “ARMY Membership (Global)”. De inmediato, toca llenar los datos como nombre completo, número de teléfono y código de verificación, para finalmente pagar.​ Para más información, consultar esta nota.

Así lucen algunos de los espacios de Weverse desde el aplicativo. (Foto: Capturas)

Según la descripción oficial de Weverse Shop y los avisos de la comunidad de BTS en Weverse, estos son los beneficios centrales de la membresía Global:​​

Oportunidad de comprar productos oficiales de BTS exclusivos para miembros, incluyendo merch limitada.​​

Beneficios al comprar contenido de BTS en Weverse Shop, como prelanzamientos o precios especiales de productos.​​

Oportunidad de participar en preventas, sorteos o procesos de reserva para conciertos y eventos oficiales de BTS.​​

Posibilidad de aplicar a shows de música y eventos especiales, tanto online como presenciales, cuando se anuncian convocatorias para audiencias o actividades.​​

Acceso a contenido exclusivo de la membresía en Weverse: publicaciones, fotos, videos y otros materiales exclusivos para el fanclub.​​

Oportunidad de solicitar el Membership Gift , un kit de bienvenida opcional que suele incluir tarjeta física, outbox, photocards y otros ítems, con costo de envío internacional a cargo del fan.​​

, un kit de bienvenida opcional que suele incluir tarjeta física, outbox, photocards y otros ítems, con costo de envío internacional a cargo del fan.​​ Tarjeta digital de membresía; la física solo se entrega si se compra aparte el beneficio exclusivo Membership Gift.​​

La gira mundial de 2026 de BTS estará acompañada por un nuevo álbum, cuyos anuncios oficiales señalan que se lanzará el 20 de marzo de 2026 con 14 canciones. Se llamará “Arirang”, en referencia a la canción folclórica coreana. Aún se especula cuál será la ciudad elegida para el showcase principal de la banda, pero el consenso de las fans es que será en Corea del Sur, y puede estar conectado con las primeras fechas del tour. ​​

Y como buena parte del setlist del concierto en Lima y el resto de Latinoamérica estará centrado en este álbum, entonces las fans ya están conversando en Weverse sobre la preventa del disco en la plataforma.​​

Las ‘entradas migaja’ de BTS

La ruta más directa para mejorar posibilidades de conseguir entradas para el concierto de BTS pasa por la preventa ARMY, disponible solo para quienes tengan ARMY Membership Global activa y se hayan registrado (muy importante) en el formulario de “presale” antes de la fecha límite. Quien no se haya registrado a tiempo tendrá que esperar a la venta general por otro canales.

En México, las fans con registro aprobado podrán acceder a la preventa del 22 de enero, mientras que la venta general está programada para el sábado 24 de enero de 2026 a las 9 a.m. Para Sudamérica —atención, Perú— las fechas de preventa, horarios y precios aún no han sido detallados oficialmente, aunque los conciertos ya están fijados para el 8 y 9 de octubre de 2026 en Lima.​​ Patrones similares al mexicano se repiten en otras ciudades, con variaciones de horario.

18 de enero: Fecha límite para adquirir ARMY Membership Global

22 de enero: Preventa para quienes tengan suscripción a ARMY Membership Global

24 de enero: Venta general de entradas sin membresía (después de la preventa)

Una fan peruana escribe una dedicatoria en la red social Weverse, que sirve como una plataforma de conexión de los artistas con sus fans. (Foto: Captura Weverse)

En Perú, estafadores aprovecharon el boom del ARMY de BTS para ofrecer entradas “aseguradas” o ayudas económicas a cambio de adelantos de dinero, o incluso favores personales. Existen perfiles falsos en redes sociales que prometen boletos VIP, paquetes de viaje o patrocinios para cubrir el costo de las entradas, para luego desaparecer tras recibir depósitos o datos sensibles. Hay que tener mucho cuidado, ya que las únicas vías seguras son las ticketeras oficiales —como Ticketmaster o sus aliadas locales— y los canales institucionales de HYBE y BTS en Weverse.​​​

Es probable que las mejores zonas del estadio se agoten durante la preventa y solamente queden “migajas”, dice una fan en TikTok. Sin embargo, la experiencia con otros conciertos muestra que siempre quedan bloques de entradas, cancelaciones y liberaciones de stock en días posteriores, así que la historia no se acaba el primer minuto de la venta.​​

Fans en Lima admira su pared con los rostros de los siete integrantes de BTS. (Foto: Violeta Ayasta / Grupo El Comercio)

BTS: Consideraciones para quienes sí se registraron a la preventa

Las y los fans que completaron a tiempo el registro para la ARMY MEMBERSHIP PRESALE deben llegar al día de la venta con varias piezas listas. Considerar lo siguiente:

El código BA de nueve dígitos, el correo verificado y una tarjeta o método de pago habilitado para compras internacionales.

También es crucial iniciar sesión con antelación en Ticketmaster o la plataforma designada.

Mantén abierta solo una ventana por cuenta y evita recargar la página en exceso para no perder el turno en la fila virtual.​​​

En muchas ciudades, cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletos por función, lo que obliga a coordinar con amigas para no sobrepasar los límites y evitar cancelaciones automáticas del sistema.

Los anuncios del tour describen un escenario circular de 360 grados, pensado para que el grupo pueda desplazarse alrededor del estadio y reducir el concepto de “asiento malo”. Para Lima y otras plazas de la región, el fandom espera que se respete esta propuesta escénica, lo que multiplicaría las posibilidades de ver a los siete integrantes cerca, incluso en sectores laterales o altos.​​

Si no se participó en la preventa, la venta general del 24 de enero y las rondas posteriores serán una carrera contrarreloj, pero no necesariamente una misión imposible. Así que buena suerte para los fans.