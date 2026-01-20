Escuchar
(2 min)
Coldplay junto a BTS en los Premios American Music de 2021 en Los Angeles. (Fotos: AFP)

Coldplay junto a BTS en los Premios American Music de 2021 en Los Angeles. (Fotos: AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Coldplay junto a BTS en los Premios American Music de 2021 en Los Angeles. (Fotos: AFP)
Coldplay junto a BTS en los Premios American Music de 2021 en Los Angeles. (Fotos: AFP)
Por Leslie A. Galván

En el Perú, el fenómeno BTS es tan intenso que, según RENIEC, al menos 1.800 padres peruanos inscribieron a sus hijos con nombres inspirados en los siete integrantes de la banda surcoreana. Este dato da la medida de cuán competitivo será conseguir un asiento en su próximo concierto, cuando BTS llegue a un estadio del país en octubre de 2026. Antes del anuncio de su gira global, las llamadas Army, el ejército de fans del grupo de k-pop, esperaban descifrar los códigos que usa HYBE, disquera detrás de la banda, para organizar la experiencia musical en diferentes países.

Jennifer Lopez corre a ganar un Oscar con “El beso de la mujer araña”
Luces

Jennifer Lopez corre a ganar un Oscar con “El beso de la mujer araña”

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales
Cine

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales

Entradas de 25 a 1200 soles en 9 años: Bad Bunny en Lima, una historia visual de su paso por el Perú
Música

Entradas de 25 a 1200 soles en 9 años: Bad Bunny en Lima, una historia visual de su paso por el Perú

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor
Cine

“Tenemos a un superhéroe real que viene de la humildad”: José Olaya llega al cine y esta es la historia de su actor