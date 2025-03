“El gran chef: famosos” empezó una nueva temporada con un concepto “extremo” en el que 12 participantes se enfrentan a recetas más complicadas en tiempos mucho más ajustados. Y para evaluarlos y guiarlos se ha sumado un nuevo miembro al jurado: el chef y creador de contenidos Luciano Mazzetti.

Mazzetti ya era conocido por su labor como conductor de programas en el canal de cable Plus TV, pero sobre todo por su canal de YouTube “Viaja y prueba” en el que recomienda restaurantes, huariques y platos a lo largo y ancho del Perú.

En esta nueva temporada de “El gran chef: famosos: extremo”, compartirá créditos con Javier Masías y Nelly Rossinelli en el panel evaluador. Mira aquí su debut:

Aquí te contamos diez cosas que quizás no sabías de Luciano Mazzetti:

Fue modelo

Empezó su vida profesional como modelo a los 17 años. “Me pagué la carrera modelando”, contó en el podcat “Moloko”. Aunque estudió Ingeniería Industrial, inspirado por Gastón Acurio optó por cambiarse luego a la carrera de Gastronomía en Le Cordon Bleu, donde desarrolló su verdadera pasión.

Luciano Mazzetti como modelo para la marca Kuna en 2012. (Foto: Instagram)

Los restaurantes en los que trabajó

Como chef tuvo su primer trabajo en el restaurante especializado en pastas La Traviata, ubicado en San Isidro. Luego trabajó en el restaurante La Gloria, también fue chef en un restaurante en Cusco. Durante unos años se formó en España, donde dice que se le “abrieron los ojos” respecto al mundo gastronómico.

Su paso por televisión

Su primera experiencia en televisión se dio gracias a una invitación para cocinar con Javier Ampuero en el programa “Oh Diosas” en un episodio. Tras ello, lo invitaron a participar de manera recurrente en “La buena vida”, programa que condujo con Pepe Recova y Paul Martin en el 2012. Su primer programa en solitario fue “Cocina en un toque”, en Plus TV.

Del rechazo nació “Viaja y prueba”

En “Moloko Podcast”, Luciano Mazzetti contó que fue considerado para el programa de viajes “Perú Aventura”, pero no lo consideraron porque a uno de los seleccionadores no le parecía “muy macho” para el formato. Mazzetti soñaba con tener un programa de viajes, porque es muy fan de la aventura. Después de ese rechazo, empezó su camino con un grupo de amigos en “Viaja y prueba”, su exitoso canal de viajes y gastronomía en YouTube.

Luciano Mazzetti confiesa ser un apasionado de las aventuras y los viajes. (Foto: Instagram)

El secreto del éxito

En “Viaja y prueba” tiene más de 300 mil suscriptores en YouTube. En algún momento planeó realizar programas fuera del Perú, pero su audiencia no respondió bien. También ha contado que no le gusta hacer recetas para redes sociales, porque cree que ya hay mucho contenido sobre eso. “No sé cuántas veces más puedo hacer un arroz con pollo”, dijo en el podcast “KePaShow”. Mazzetti ha contado que “En Viaja y prueba” tienen como regla pagar su propia cuenta, nunca avisar a qué establecimiento están yendo y no recomendar algo que les parece que no es bueno. “Porque alguien te ha invitado un sánguche, no se lo vas a recomendar a 200 mil personas si no es bueno”, dijo en el podcast “La lengua” de Jesús Alzamora.

Pudo ser galán

Estudió actuación dos años con Bruno Odar motivado por Miguel Valladares, CEO de Tondero, empresa que lo representó por un tiempo. En “La lengua”, Mazzetti contó que Valladares “quería convertirlo en actor”. “Siempre me dio curiosidad la actuación, pero no era lo mío”, contó. “Me vacilaba, pero no soy actor. Pero el curso me ayudó mucho a vencer mis miedos y me dio recursos para la TV”. Me ofrecieron actuar en una novela. Era el galán, pero no era lo mío”, contó el chef, quien se considera tímido. “Me da miedo hablar frente a mucha gente. Cuando tengo un evento, me da roche. Para mí ha sido terapéutico esto (de hacer videos)”, contó en el programa de Jesús Alzamora.

Luciano Mazzetti en 2013 en un desfile de la marca Basement. (Foto: Instagram)

Su trabajo soñado

De no ser chef, Luciano Mazzetti dice que su trabajo soñado sería ser instructor de paracaidismo, un deporte que le apasiona. Aunque tras convertirse en padre, el chef confiesa que ya no practica tanto esa disciplina que, además de riesgosa, resulta cara. Sus deportes favoritos actualmente son el surf y el ciclismo.

Es padre de familia

Luciano Mazzetti tiene 39 años, en el 2014 se convirtió en padre de un niño llamado León, fruto de su relación con Stefania Merea. El chef es muy reservado con su vida personal, por eso no publica contenido que no sea profesional en sus redes sociales. “He decidido postear cosas no tan personales en mis redes, porque puede ser un poco invasivo”, contó en “La lengua”.

Luciano Mazzetti junto a su hijo León. (Foto: Instagram)

Su etapa empresarial

Fuera de las cámaras de TV y el YouTube, Luciano Mazzetti ha destacado con dos proyectos como empresario gastronómico. Tuvo una marca de cervezas artesanales llamada “Magdalena” junto a su socio y amigo Óscar Okuma. En 2022 lanzó una ‘dark kitchen’ de hamburguesas llamada Fat Burger.

Luciano Mazzetti es el nuevo jurado de "El gran chef: famosos". (Foto: Instagram)

Su debut en la señal abierta

Luciano Mazzetti debutó en “El gran chef” en el programa “Pericotitos”, donde tuvo una corta temporada de jurado junto a Nelly Rossinelli y Patty Chong. Ahora, como jurado permanente de “El gran chef: famosos: extremo” hace su debut en la TV de señal abierta. “Me he corrido un montón de veces de la señal abierta, pero a mí esa cuestión farandulera no me encanta”, dijo tiempo atrás en el Canal Ya.