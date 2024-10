Viendo esta necesidad, los hermanos Gallia querían trasladar su gusto por el buen café al distrito de Miraflores, sin dejar de enseñar lo que saben de este producto. En su búsqueda de ideas y viajando por diversos países de Europa para inspirarse, lograron plasmar su sueño y es así como nació Latte Bakery.

“Esta idea la tenemos pensada hace un par de años. La gente está consumiendo más café, pero de una forma más profesional. Ellos investigan y nosotros queríamos eso, no ser solo una cafetería al paso, sino una de especialidad”, narra Julio Gallia para Provecho.

Latte Bakery nació tras el sueño de los hermanos Gallia y su amor por el café. FOTO: Latte Bakery

El chef pastelero - panadero de profesión, Julio Gallia , tomó la decisión de emprender Latte junto a su hermano Bruno, ambos nos cuentan que su propuesta se armó sobre la base de la tendencia de encontrar todo en un solo lugar.

“Veíamos que la gente si quería tomar un buen café, se iba a un lugar. Si quería una bollería a otro. O un postre, a otro sitio diferente. Por eso tenemos Latte, queríamos un poco tener la experiencia 360″, cuenta el chef.

Por su parte, el sommelier y cofundador de Latte, Bruno Gallia también explica que lo importante para él era garantizar una buena atención. “La idea no es venir e irte, mi enfoque siempre fue buscar que la gente disfrute del café, de los postres bien logrados con la influencia que tenemos de otros países con toda la formación que Julio trajo desde Europa, en fin, de todo lo que tenemos. Incluso de la explicación sobre los métodos del café que se les puede dar si lo desean”, explica.

Una pequeña clase de café

Durante la estancia en Latte, los baristas encargados podrán darte una pequeña clase de tostado, métodos o procesos del café si es que lo requiere el cliente. En esta ocasión, la jefa de baristas, Patricia Vargas nos enseñó el método de filtrado llamado Origami. ¿En qué consiste?

El método Origami lleva ese nombre por el filtro de papel que se usa para la extracción del café. La jefa de baristas nos cuenta que antes de iniciar el proceso, se purga el filtro de papel, el cual consiste en agregar un poco de agua para retirar cualquier sabor a químico o de papel que no queremos que esté presente.

“La purga nos ayuda a que el filtro se adhiera al método y nos permite también que el filtro se vaya a precalentar con esta agua”, narra Vargas.

En Latte Bakery, los baristas podrán darte una pequeña charla sobre los métodos y procesos de café. Foto: Latte Bakery / YURI

Con el descarte de la primera agua, se coloca el café y se procede a la extracción. Vargas nos habla de la proporción de café en seco y la proporción de agua adecuada, llamado también ratio.

Con un pequeño movimiento para que la cama de café se asiente, se realiza la pre infusión, la cual consiste en agregar un poco de agua para ayudar a la liberación de gases principalmente el CO2, que es uno de los compuestos que se generan al momento de tostar el café. “Si no retiramos el CO2 o si no hacemos la pre infusión, nos puede dar una sensación de astringencia o resequedad de lengua y no permite también que percibamos todos los sabores presentes”, explica la especialista.

Nos cuenta además que la temperatura del agua juega un factor muy importante porque mientras tengamos temperaturas más altas el café se va a extraer más rápido. Mientras que a temperaturas más bajas extrae más lentamente. Con esta explicación degustamos de un potente y frutado café geisha rojo del productor Wilser Córdoba de Cajamarca en San Ignacio.

Actualmente Latte Bakery cuenta con dos tipos de café, de Junín y Cajamarca. Foto: Latte Bakery. / YURI

¿Qué comer en Latte Bakery?

La buena materia primamantequilla, chocolate o café son las combinaciones necesarias que resaltan lo que ofrece Latte Bakery, según nos cuenta el chef Julio Gallia.

La cafetería ofrece una carta enfocada en sándwiches, ensaladas, bollería y pasteles. En nuestra visita, disfrutamos del New York Roll de pistacho, el cual fue nuestro favorito por su sabor nada empalagoso y textura super crujiente.

Durante la visita de Provecho a Latte Bakery, el New York Roll de pistacho fue uno de los más pedidos y es que su textura crujiente y sabor agradable, lo hacen una gran elección dentro de la carta. Foto: Latte Bakery / YURI

También degustamos los postres instagrameables como Bali que es un mousse de coco, relleno de mango y maracuyá, dacquoise de coco y glaseado y el Capuchino que es un mousse de café con relleno de ganache de chocolate y un financier de almendras.

Si no eres de dulces, puedes optar por una Burger ¾ que es una hamburguesa de asado de tira con tocino, cebolla caramelizada, queso cheddar, lechuga y tomate, todo esto en pan brioche. O el contundente y real mixto hecho con jamón de pierna, queso mantecoso y mostaza.

“Todo lo que hay en la carta está pensado siempre para que un café lo acompañe”, finaliza el chef Julio Gallia.

Los postres Balia, Capucchino y Gianduia son postres totalmente instagrameables, pero su color e imagen no quitan el agradable sabor que hay detrás. Foto: Latte Bakery.