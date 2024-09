Este 1 de octubre se celebra el Día internacional del café, una bebida que se puede disfrutar en diferentes presentaciones y que, para muchos, es la recarga de energía que se necesita para el día a día. Para lograr obtener la mayor variedad de sabores que el grano ofrece, existen muchas alternativas. En Habitual Café, una cafetería de especialidad ubicada en Jesús María, buscan entregar la mejor experiencia cafetera y ello incluye ofrecer los métodos de extracción que destaquen la calidad del café nacional.

De izquierda a derecha: Álvaro Vera, Sophia Ramirez y Norka Peralta. / roger aguilar mendieta

Los granos de café que utilizan en la cafetería son proporcionados por los agricultores Jerónimo Chambi, de los valles de la provincia de Sandia en Puno, y Emilia Pillpe Ayllca del distrito de Perené, ubicado en la provincia de Chanchamayo. En Habitual se encargan de tostarlos, molerlos y darles una presentación única a sus comensales.

Jerónimo Chambi y Emilia Pillpe Ayllca, ambos junto a sus granos de café. / Habitual Café/Instagram

Norka Peralta, Sophia Ramirez y Álvaro Vera, los responsables detrás de esta cafetería, nos contaron más en esta nota sobre tres de los métodos de extracción que se han vuelto los favoritos en su espacio:

Chemex

La Chemex es una cafetera que se caracteriza por su forma de reloj de arena y está hecha de vidrio que es resistente al calor. Para este método se necesita, además de la cafetera, un filtro de papel especial que suele ser más grueso que el de los cafés tradicionales, lo que significa que tiene una extracción más fina y delicada resaltando los sabores y aromas del café.

Para una buena extracción de café en la cafetera Chemex se necesitan los siguientes insumos:

- Cafetera Chemex

- Filtros de papel para Chemex

- Café molido (de medio a grueso)

- Agua caliente

- Balanza para pesar la cantidad de café a utilizar

Método de uso:

1. Coloca el filtro de papel en la cafetera.

2. Coloca un poco de agua en el filtro para eliminar el sabor a papel y luego desecha el líquido vertido.

3. Coloca el café molido en el filtro asegurándote que esté distribuido de manera uniforme.

4. Humedece un poco el café con el agua caliente y espera entre 30 y 40 segundos.

5. Vierte el agua caliente en el café haciendo movimiento de círculos.

6. Finalmente, deja que el agua se drene totalmente por unos 3 a 4 minutos, luego retira el filtro y puedes servirlo en una taza.

Método de extracción Chemex. / Cristina Torres Rodríguez

V60

La cafetera V60 también tiene el formato de goteo manual, pero se usa un filtro de papel que es más delgado, lo que permite controlar el flujo de agua sobre el café, lo que ayuda a conseguir una mejor extracción y dando como resultado un café de mayor claridad.

Para utilizar el método de extracción en cafetera V60 se necesita:

- Cafetera V60

- Filtro de papel especial para la cafetera

- Café molido (de medio a fino)

- Agua caliente

- Balanza para pesar el café

Método de uso:

1. Coloca el filtro de papel en la cafetera V60 y enjuágalo con un poco de agua caliente, luego elimina lo vertido.

2. Pesa la cantidad de café que necesitas, colócalo en la cafetera y distribúyelo de manera uniforme.

3. Humedece el café con aproximadamente el doble de peso del café y deja reposar entre 30 y 45 segundos.

4. Verter el agua lentamente en círculos mojando todo el café pero sin tocar el filtro con el agua.

5. Déjalo reposar de entre 2 a 4 minutos hasta que pase toda la extracción.

6. Sirve el café.

Método de extracción V60 en Habitual Café. / Cristina Torres Rodríguez

Prensa francesa

El método de extracción de la prensa francesa se caracteriza por su simplicidad al momento de prepararla y la riqueza de su sabor al resaltar lo mejor de sabores con cuerpo y un sabor fuerte. Su diseño es cilíndrico y tiene un émbolo con un filtro de malla. Este proceso es manual. En este método el café está sumergido directamente en agua caliente por un tiempo.

Para utilizar el método de extracción en cafetera prensa francesa se necesita:

- Prensa francesa

- Café molido (grueso)

- Agua caliente

- Balanza (opcional)

Método de uso:

1. Coloca el café molido en la prensa francesa.

2. Añade el agua caliente en la prensa francesa.

3. Deja reposar el café y el agua en la prensa francesa entre 4 a 5 minutos (si se deja reposar menos tiempo se tiene un sabor más suave).

4. Presiona de manera constante el émbolo para enviar los granos de café hacia el fondo y obtener la extracción.

5. Vierte el café en una taza.

¿Te animas a probar alguno de estos métodos en casa?

Método de extracción prensa francesa. / Cristina Torres Rodríguez

EL DATO

Habitual Café se encuentra en Carlos Vidal N°314, Pueblo Libre de lunes a sábado de 8 a.m. a 9 p.m. y domingos de 9 a.m. a 3 p.m. Además, en el teatro de la Universidad del Pacífico ubicado en Jr. Sánchez Cerro N° 2121, Jesús María, de lunes a jueves de 8 a.m. a 7 p.m. y viernes, sábado y domingo según cartelera del teatro UP.