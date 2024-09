Si en los 90′s y en los 00′s nuestros referentes de cocina eran espacios como el de Don Pedrito, Utilísima y el canal Gourmet, hoy la gastronomía se ve y se disfruta de otra manera. El enfoque va más al entretenimiento que al recetario y las técnicas. Así nació, hace 8 años, Alacocina TV: único canal peruano dedicado a la cocina las 24 horas del día.

El cocinero Francesco de Sanctis es uno de sus rostros y celebra que, gracias a la visión de su fundador Rodrigo Egües, la señal se haya expandido a otros países de la región como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, y más. “Son los pioneros y los principales exponentes. Han sabido evolucionar y adaptarse a las tendencias [...] Rodrigo nos inspira y transmite esa pasión que lo lleva a hacer todas esas locuras como grabar en streaming. Eso hace que Alacocina de TV vaya conquistando más espectadores en el Perú y Latinoamérica”, apunta el chef piurano.

Celebración por los 50 programas del talk show gastronómico "Studio Cocina". Coincidió con la llegada de la placa por los más de 100 mil suscriptores del canal de YouTube de Alacocina TV.

RETO: ESTAR FRENTE A CÁMARAS

De Sanctis nunca se imaginó estar parado frente a las cámaras; pero la gastronomía lo ha llevado a tomar nuevos desafíos que se le presentaron en el camino. Desde representar al Perú en el extranjero hasta ser coconductor del programa “Studio Cocina”.

“Son oportunidades que a uno se le presentan, probablemente, una sola vez y tienes que subirte a ese tren. Yo soy de asumir retos y, cuando me lo propusieron, yo me sentía el conductor canchero. Obviamente, al comienzo no tenía experiencia, pero sí la actitud y las ganas. El equipo me ha ayudado a mejorar y a evolucionar”, sostiene sobre su paso por la TV.

Dúo dinámico, Mientras Francesco cocina para los invitados, Gabriel conversa y juega con ellos.

“Studio Cocina” es un programa de talk show con un interesante giro. Mientras Francesco cocina para los famosos invitados, Gabriel Calvo conversa con ellos, les arranca una confesión y les propone juegos. A la fecha, han pasado más de 60 artistas entre Laura Spoya, Yaco Eskenazi, Francisca Aronsson y figuras internacionales como el youtuber mexicano Rayito (Ryan Hoffman), entre otros.

EL MEJOR HUEVO FRITO DE LA TEMPORADA

En esta temporada, se valieron de una frase manida para crear una dinámica con los invitados: cada uno debe preparar un huevo frito y demostrar así qué tan hábiles son en la cocina. “Nos hemos llevado sorpresas porque, para mala fortuna del director, la mayoría sabe freír un huevo”, comenta Francesco.

Entre los mejores destaca a Vania Macías, a Gabrieli Moreira y a Israel Dreyfus, quien llegó con los conocimientos al día tras su participación en “El gran chef”. “Él mismo dijo ‘yo no sabía freír ni un huevo y después de El gran chef hay cosas que ya sé’. Lo agarramos fresquito”, apunta.

Y, a pesar de los años de experiencia entre ollas y sartenes, cocinar en vivo y en directo -en busca de la perfección- supone un poco de “estrés y fatiga mental” para el chef. Felizmente, ahí está Gabriel para apoyarlo.

Además… "Studio Cocina" se transmite en vivo de lunes a jueves, desde las 12:30 m., por YouTube. El programa también se replica por la señal de cable de Alacocina TV (canal 3 - 1193 por Directv y canal 8 - 508 HD por Claro) y por Facebook.