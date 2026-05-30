La cafeína, un compuesto natural presente en diversas especies vegetales, alcanzó popularidad a nivel mundial gracias a su presencia en el café, una de las bebidas más consumidas del planeta. Especialistas señalan que esta sustancia actúa como estimulante del sistema nervioso central, motivo por el cual millones de personas recurren a ella para aumentar su estado de alerta y mejorar su desempeño en actividades laborales, académicas o cotidianas. Por otro lado, su presencia va mucho más allá del café. Actualmente, la cafeína forma parte de una amplia gama de productos industrializados, alimentos, bebidas energéticas e incluso algunos artículos cosméticos. Además, existen diversas infusiones que destacan por su contenido natural de esta sustancia y que son recomendadas por especialistas debido a sus potenciales beneficios. Estas alternativas ofrecen una fuente adicional de cafeína para quienes buscan mantener la concentración y la energía a lo largo del día.

¿Cuáles son los productos que contienen cafeína y que podríamos estar consumiendo sin darnos cuenta?

Con una información por parte de la IA se puede apreciar estas bebidas con la cantidad de cafeína que poseen:

Café americano: elaborado a partir de espresso al que se añade una mayor cantidad de agua, mantiene un elevado contenido de cafeína. Dependiendo de la preparación, puede aportar entre 150 y 200 miligramos, convirtiéndose en una de las opciones más potentes para quienes buscan un impulso extra de energía.

elaborado a partir de espresso al que se añade una mayor cantidad de agua, mantiene un elevado contenido de cafeína. Dependiendo de la preparación, puede aportar entre 150 y 200 miligramos, convirtiéndose en una de las opciones más potentes para quienes buscan un impulso extra de energía. Bebidas energéticas: los especialistas recomiendan moderar su consumo debido a su elevada concentración de cafeína. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no exceder los 100 miligramos, especialmente durante las últimas horas del día, ya que podrían afectar la calidad del descanso nocturno.

los especialistas recomiendan moderar su consumo debido a su elevada concentración de cafeína. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja no exceder los 100 miligramos, especialmente durante las últimas horas del día, ya que podrían afectar la calidad del descanso nocturno. Té matcha: contiene entre 60 y 70 miligramos de cafeína por porción, una cifra comparable a la de algunas preparaciones de café. Sin embargo, su efecto estimulante suele ser más gradual debido a la presencia de L-teanina, un aminoácido natural presente principalmente en el té verde y el té negro.

contiene entre 60 y 70 miligramos de cafeína por porción, una cifra comparable a la de algunas preparaciones de café. Sin embargo, su efecto estimulante suele ser más gradual debido a la presencia de L-teanina, un aminoácido natural presente principalmente en el té verde y el té negro. Té verde: aporta entre 20 y 45 miligramos de cafeína por taza. Esta infusión destaca por su contenido de teína, denominación que recibe la misma molécula presente en la cafeína, y suele ser incorporada en estrategias orientadas al manejo del estrés y la ansiedad.

aporta entre 20 y 45 miligramos de cafeína por taza. Esta infusión destaca por su contenido de teína, denominación que recibe la misma molécula presente en la cafeína, y suele ser incorporada en estrategias orientadas al manejo del estrés y la ansiedad. Café espresso: considerado la base de numerosas preparaciones como el cortado, el flat white y otras especialidades, este tipo de café se caracteriza por su intensidad. Expertos explican que los cafés más fuertes, amargos y con mayor cuerpo suelen elaborarse con granos robusta, mientras que las cafeterías de especialidad prefieren la variedad arábica, valorada por sus sabores más suaves y complejos.

considerado la base de numerosas preparaciones como el cortado, el flat white y otras especialidades, este tipo de café se caracteriza por su intensidad. Expertos explican que los cafés más fuertes, amargos y con mayor cuerpo suelen elaborarse con granos robusta, mientras que las cafeterías de especialidad prefieren la variedad arábica, valorada por sus sabores más suaves y complejos. Flat white: esta popular bebida puede aportar más cafeína que un café convencional. La razón es que generalmente se prepara con una doble dosis de espresso, lo que incrementa significativamente la cantidad total de este estimulante.

¿Qué bebida industrial listos para beber suele tener más cafeína y se concentra en el mercado mundial?

Entre las bebidas de consumo masivo, los cafés listos para beber de alta concentración y los shots energéticos. En algunos casos, una sola botella puede contener el equivalente a dos o tres tazas de café. Por esa razón, organismos de salud recomiendan revisar siempre el contenido de cafeína en la etiqueta, especialmente si se consumen varias bebidas con cafeína a lo largo del día. Para la mayoría de los adultos sanos, una ingesta diaria de hasta 400 miligramos de cafeína suele considerarse segura, aunque la tolerancia varía de una persona a otra. Las bebidas energéticas de 250 ml contienen entre 80 y 120 miligramos de cafeína, mientras que algunas versiones de mayor tamaño pueden superar los 150 o incluso 200 miligramos. Mientras, los cafés listos para beber (RTD) comercializados en botellas o latas pueden contener entre 150 y 300 miligramos de cafeína, dependiendo del formato. Por otro lado, los shots energéticos que son similares a suplementos energéticos, suelen aportar entre 150 y 230 miligramos de cafeína en pocos mililitros.

Conoce otras bebidas naturales que podrían reemplazar a los productos con altos índices de cafeínas

Existen varias alternativas naturales que contienen cafeína o compuestos que favorecen el estado de alerta.

Yerba mate: Es una fuente natural de cafeína más populares en Sudamérica. Contiene cafeína, teobromina y antioxidantes, por lo que suele proporcionar energía de manera más gradual que algunas bebidas energéticas.

Es una fuente natural de cafeína más populares en Sudamérica. Contiene cafeína, teobromina y antioxidantes, por lo que suele proporcionar energía de manera más gradual que algunas bebidas energéticas. Té verde: Aporta cantidades moderadas de cafeína y contiene L-teanina, un aminoácido que puede favorecer la concentración sin producir una estimulación tan brusca.

Aporta cantidades moderadas de cafeína y contiene L-teanina, un aminoácido que puede favorecer la concentración sin producir una estimulación tan brusca. Té matcha: Al consumirse la hoja pulverizada completa, suele aportar más cafeína que el té verde tradicional. Es una alternativa frecuente para quienes buscan energía sostenida.

Al consumirse la hoja pulverizada completa, suele aportar más cafeína que el té verde tradicional. Es una alternativa frecuente para quienes buscan energía sostenida. Guayusa: Originaria de la Amazonía ecuatoriana, contiene cafeína de forma natural y es conocida por producir un efecto estimulante suave y prolongado.

Originaria de la Amazonía ecuatoriana, contiene cafeína de forma natural y es conocida por producir un efecto estimulante suave y prolongado. Té negro: Tiene más cafeína que el té verde y suele utilizarse como sustituto del café para quienes desean reducir la intensidad de este último.

Algunas infusiones, aunque no contengan cafeína, pueden contribuir al bienestar general y a reducir la sensación de cansancio:

Ginseng: tradicionalmente asociado con la vitalidad y el rendimiento físico y mental.

tradicionalmente asociado con la vitalidad y el rendimiento físico y mental. Romero: algunas investigaciones sugieren que su aroma y compuestos pueden favorecer la atención.

algunas investigaciones sugieren que su aroma y compuestos pueden favorecer la atención. Menta: aporta sensación de frescura y puede ayudar a reducir la somnolencia subjetiva.

aporta sensación de frescura y puede ayudar a reducir la somnolencia subjetiva. Jengibre: se consume con frecuencia para mejorar la sensación de energía y bienestar.

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