Primero apareció como una alternativa al café. Luego llegó a las cartas de cafeterías, a los ‘lattes’ helados, a los postres, a los ‘smoothies’ y hasta a las rutinas de quienes buscan una energía más sostenida durante el día. El matcha vive su momento, pero su popularidad ha traído una observación importante: no todo polvo verde es igual. La calidad de la hoja, su origen, cosecha, molienda y conservación pueden cambiar por completo el color, el aroma, la textura y el sabor.

A diferencia de una infusión tradicional, el matcha se obtiene de hojas de té verde que pasan por un proceso específico hasta convertirse en un polvo fino. Al prepararlo, no se descarta la hoja: se consume completa. Por eso, su procedencia y tratamiento previo importan tanto. Desde el cultivo hasta la molienda, cada etapa influye en la experiencia final.

Esa búsqueda fue el punto de partida de Cinco Matcha, la marca creada por Belén Canales, una emprendedora de 26 años que, tras trabajar en el mundo corporativo, decidió dar el salto hacia un proyecto propio. “Lo conozco desde hace diez años, pero no encontraba en el Perú algo que realmente se sintiera como debía”, cuenta. Después de probar matchas de distintas regiones de Japón, cultivares y procesos, eligió uno de primera cosecha —ichibancha— de Uji, Kioto, sombreado durante 20 días y molido en piedra.

Su propuesta se sostiene en un ‘signature blend’ de los cultivares Okumidori y Yabukita. Para Belén, la diferencia se reconoce desde el primer contacto: “Un aroma más fresco y envolvente, un verde intenso y vibrante, una textura fina y un sabor balanceado, con un umami suave y sin amargor”. No se trata solo de ofrecer matcha, sino de educar sobre la mejor forma de consumir esta bebida.

Cinco Matcha trabaja en dos formatos: latas reutilizables con ‘refill pouches’ de uso doméstico, pensadas para conservar mejor el producto y reducir el desperdicio en casa; y bolsas ‘doypack’ herméticas de 250 y 500 gramos enfocadas en cafés, restaurantes y hoteles. En ambos casos, la intención es llevar al consumo diario un matcha de especialidad, con procedencia, selección y detalle.

Más allá de la tendencia, el matcha ha ganado interés por sus beneficios. Expertos de Cleveland Clinic destacan su aporte de polifenoles, catequinas, L-teanina, antioxidantes flavonoides y clorofila. Estos compuestos se asocian con metabolismo, digestión, concentración, reducción del estrés, salud cardiovascular y protección celular.

Cinco Matcha puede encontrarse en Instagram como @cincomatcha, donde anuncia sus ‘pop-ups’ y novedades de venta.