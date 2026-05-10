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El matcha puede prepararse solo con agua, en ‘latte’ frío o caliente, con endulzantes naturales o incluso en recetas como ‘chia pudding’.
El matcha puede prepararse solo con agua, en ‘latte’ frío o caliente, con endulzantes naturales o incluso en recetas como ‘chia pudding’.
Por Samanta Alva Vargas

Primero apareció como una alternativa al café. Luego llegó a las cartas de cafeterías, a los ‘lattes’ helados, a los postres, a los ‘smoothies’ y hasta a las rutinas de quienes buscan una energía más sostenida durante el día. El matcha vive su momento, pero su popularidad ha traído una observación importante: no todo polvo verde es igual. La calidad de la hoja, su origen, cosecha, molienda y conservación pueden cambiar por completo el color, el aroma, la textura y el sabor.

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